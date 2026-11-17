El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida ha diagnosticado 170 nuevos casos de cáncer de pulmón este año. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, que se celebra hoy, el centro pone en valor la actividad de su Unidad de Tumores Torácicos y la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a los tratamientos innovadores para mejorar el pronóstico de las personas afectadas por esta enfermedad. En este contexto, los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria han celebrado una jornada con la participación de profesionales de ambos centros y testimonios de pacientes. El programa aborda el papel de la atención primaria en la prevención y el acceso al diagnóstico precoz, así como la contribución de los profesionales de enfermería en el cribado integral del cáncer de pulmón.

El doctor Javier J.Zulueta ha expuesto los nuevos usos de la inteligencia artificial aplicada a la imagen torácica y las posibilidades que ofrece esta tecnología para mejorar la detección y el diagnóstico del cáncer de pulmón. Por su parte, la doctora Jessica Gónzalez, facultativa especialista en neumología del Arnau, que ha explica los avances en el programa de cribado que llevan a cabo desde hace tres años, con un 80% de los casos detectados en fases iniciales y por tanto, curables.

Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), durante este año se diagnosticarán cerca de 35.000 casos de cáncer de pulmón en España. Aunque muchos pacientes todavía se diagnostican en estadios avanzados, el Arnau de Vilanova observa un incremento de los casos detectados en fases más localizadas, favorecido por la labor de la Unidad de Diagnóstico Rápido. Esta detección más precoz amplía las posibilidades de plantear tratamientos con intención curativa.

El hospital Arnau dispone de un Comité de Tumores Torácicos en el que participan profesionales de Oncología Médica, Neumología, Cirugía Torácica, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica, Radiología y Enfermería Gestora de Casos. Durante 2026, este comité ha valorado cerca de 450 casos para consensuar las decisiones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas para cada paciente. La Unidad de Tumores Torácicos de Oncología Médica está liderada por el doctor Alberto Rodrigo, junto con la oncóloga Cristina González y la enfermera Claudia Farré, responsable del seguimiento de posibles toxicidades y de facilitar la continuidad asistencial de los pacientes mediante un servicio de soporte telefónico diario. Esta atención se complementa con la labor de los equipos del Hospital de Día y de Ensayos Clínicos, que participan en la administración y seguimiento de los tratamientos y facilitan el acceso de los pacientes a nuevas opciones terapéuticas.

Seis ensayos clínicos abiertos al reclutamiento

La inmunoterapia y terapias dirigidas han transformado el tratamiento del cáncer de pulmón y han ampliado las opciones terapéuticas para muchos pacientes. Asimismo, el diagnóstico molecular mediante técnicas de secuenciación genética de nueva generación (NGS) permite identificar alteraciones del tumor y seleccionar tratamientos cada vez más personalizados.

En este ámbito, el Arnau de Vilanova dispone actualmente de seis ensayos clínicos abiertos al reclutamiento, tanto para cáncer de pulmón microcítico como no microcítico y en diferentes fases de la enfermedad, además de otros estudios pendientes de apertura.

Esta actividad investigadora permite que pacientes de la demarcación de Lleida y de parte de la Franja de Aragón puedan acceder a tratamientos innovadores en fase de investigación sin tener que desplazarse a hospitales de Barcelona o de otras ciudades. De esta forma, se contribuye a mejorar la equidad territorial en el acceso a las nuevas oportunidades terapéuticas.

La Unidad de Tumores Torácicos mantiene también una participación activa en congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales, como el Congreso Europeo de Oncología y el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, celebrado recientemente en Seúl.