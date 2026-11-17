Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos”. Cáritas, organización que conoce como pocas las realidades de las migraciones, lleva siete años alumbrando con ese lema las sombras que algunos emisores de opinión proyectan sobre un fenómeno tan natural como la movilidad de las personas (36 millones de personas cambian de Estado cada año, según la ONU) y sobre sus motivos e impactos en áreas como Lleida.

El proceso extraordinario de regularización documental de migrantes ha sido, quizás, el fenómeno más revelador que se ha dado en Lleida esta legislatura: 15.492 personas solicitaron el permiso de residencia por llevar viviendo en Ponent sin papeles al menos desde agosto de 2025 en un proceso que ha revelado una inquietante frecuencia de familias completas en el limbo y que ha aflorado una bolsa de economía sumergida, con otra de empleo informal asociado, netamente superior a la que se estimaba oficiosamente, que rondaba los 7.500 trabajadores.

Los datos de la Seguridad Social reflejan al cierre de septiembre un aumento de la afiliación de 7.728 trabajadores extracomunitarios en relación en el mismo mes de 2025, un incremento no exclusiva pero sí directamente relacionado con ese proceso de regularización. El 30 de junio, el último día hábil para presentar solicitudes, ya habían comenzado a cotizar 2.403 extranjeros regularizados que, a partir de entonces, pasaban de la economía sumergida al Estado de Bienestar; es decir, comenzaban a cotizar para su protección social y a aportar a la caja de las pensiones y la de los impuestos.

A ese impacto se le suma el del efecto composición, que consiste en la promoción de los trabajadores nativos hacia puestos de mayor cualificación mientras los nuevos ocupan los de los estratos de menor exigencia laboral, y que la UdL lleva más de una dáceda estudiando.

Los extracomunitarios eran al cierre de septiembre 45.858, un 20,34% de los afiliados a la Seguridad Social (225.435) en la demarcación y un 73% de los trabajadores foráneos (62.808, el 27% del total), con crecimientos, respectivamente, del 20% y el 13,7% frente al 4% del conjunto de la ocupación.

Eso significa que el 87% de los nuevos empleos, más de seis puestos de cada siete, los cubren trabajadores extracomunitarios, una tasa de incorporación que apunta a que sin su incorporación a las empresas leridanas les resultaría imposible cubrir su elevada y creciente demanda de mano de obra.

PSC | Tratar los flujos con humanidad y legalidad Los socilalistas abogan por “gestionar con responsabilidad, humanidad y respeto a la ley” las migraciones. “Defendemos una inmigración ordenada y segura, con vías legales de regularización y lucha contra las mafias”, señalan. Defenden la regularización.

ERC | Competencias propias en migraciones y asilo Los republicanos reclaman “el traspaso integral de las competencias en migración y asilo” a la Generalitat “para garantizar una gestión propia de la acogida, la evaluación de las necesidades y la integración, desde una perspectiva de derechos humanos e inclusión social”.

Junts | Ajustarse a las necesidades del país “La inmigración debe gestionarse con orden, deberes y derechos, de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de los servicios públicos”, defiende Junts, que reclama el traspaso a la Generalitat de las competencias en migraciones y asilo.

PP | Vinculación a las leyes y a la convivencia “Defendemos una inmigración legal, ordenada y controlada”, explican desde el PP. Los conservadores sostienen que “la immigración ha de estar vinculada al cumplimiento de las leyes, al respeto a nuestras normas de convivencia y a una integración real”.

Frente Amplio | Desplegar medidas de acogida inclusivas La coalición reivindica “políticas a nivel europeo para mejorar la gestión de fronteras y de los canales de migración legal”, junto con reformas en la legislación de extranjería y medidas por la acogida desde la perspectiva de la inclusión, la convivencia y la no discriminación.