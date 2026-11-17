Más de 15.000 vecinos sin voto: la regularización lleva de la economía informal al Estado del Bienestar a miles de ‘nuevos leridanos’
La regularización extraordinaria de migrantes, que no da derecho a voto a sus beneficiarios, afloró en Lleida una bolsa de empleo sumergido que atrapaba a miles de trabajadores extranjeros.
Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos”. Cáritas, organización que conoce como pocas las realidades de las migraciones, lleva siete años alumbrando con ese lema las sombras que algunos emisores de opinión proyectan sobre un fenómeno tan natural como la movilidad de las personas (36 millones de personas cambian de Estado cada año, según la ONU) y sobre sus motivos e impactos en áreas como Lleida.
El proceso extraordinario de regularización documental de migrantes ha sido, quizás, el fenómeno más revelador que se ha dado en Lleida esta legislatura: 15.492 personas solicitaron el permiso de residencia por llevar viviendo en Ponent sin papeles al menos desde agosto de 2025 en un proceso que ha revelado una inquietante frecuencia de familias completas en el limbo y que ha aflorado una bolsa de economía sumergida, con otra de empleo informal asociado, netamente superior a la que se estimaba oficiosamente, que rondaba los 7.500 trabajadores.
Los datos de la Seguridad Social reflejan al cierre de septiembre un aumento de la afiliación de 7.728 trabajadores extracomunitarios en relación en el mismo mes de 2025, un incremento no exclusiva pero sí directamente relacionado con ese proceso de regularización. El 30 de junio, el último día hábil para presentar solicitudes, ya habían comenzado a cotizar 2.403 extranjeros regularizados que, a partir de entonces, pasaban de la economía sumergida al Estado de Bienestar; es decir, comenzaban a cotizar para su protección social y a aportar a la caja de las pensiones y la de los impuestos.
A ese impacto se le suma el del efecto composición, que consiste en la promoción de los trabajadores nativos hacia puestos de mayor cualificación mientras los nuevos ocupan los de los estratos de menor exigencia laboral, y que la UdL lleva más de una dáceda estudiando.
Los extracomunitarios eran al cierre de septiembre 45.858, un 20,34% de los afiliados a la Seguridad Social (225.435) en la demarcación y un 73% de los trabajadores foráneos (62.808, el 27% del total), con crecimientos, respectivamente, del 20% y el 13,7% frente al 4% del conjunto de la ocupación.
Eso significa que el 87% de los nuevos empleos, más de seis puestos de cada siete, los cubren trabajadores extracomunitarios, una tasa de incorporación que apunta a que sin su incorporación a las empresas leridanas les resultaría imposible cubrir su elevada y creciente demanda de mano de obra.