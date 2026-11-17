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La telepsiquiatría ha evitado un centenar de desplazamientos a Lleida desde los hospitales del Alt Pirineu i Aran en un año y medio. Esta modalidad telemática la ofrece el hospital Santa Maria de Lleida a los servicios de urgencias del Hospital Comarcal del Pallars, la Fundació Sant Hospital y el Espitau Val d'Aran, que no disponen de servicio de salud mental de guardia. Hasta hace un año y medio, los pacientes que necesitaban atención psiquiátrica urgente fuera del horario de atención habitual debían desplazarse hasta el servicio de urgencias del Santa Maria y ahora es el mismo profesional quien, desde el centro leridano, hace una valoración del paciente por medio de una videoconferencia.

En este tiempo, el servicio ha hecho 108 valoraciones (55 en el Espitau Val d’Aran, 32 en el Pallars y 21 en La Seu), de los que solo 16 han acabado ingresando. Anna Mont, jefa de sección de Salud Mental y Adicciones de Gestió de Serveis Sanitaris en el Alt Pirineu i Aran, apunta a que la idea del proyecto es “optimizar el uso de los derechos en salud mental”. En la misma línea, el gerente de la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, afirma que “es una oportunidad única para mejorar la atención a los pacientes garantizando un acceso rápido y equitativo”.