El exoesqueleto se prueba en Barcelona y en Toledo y en la Universidad de Lleida se evaluará el impacto económicoUdL

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El Hospital Universitario Vall d'Hebron, la Universidad de Lleida y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han empezado un ensayo clínico por evaluar el uso de un nuevo exoesqueleto en las fases iniciales de rehabilitación para lesiones medulares. El dispositivo es más ligero que los habituales y más rápido de colocar y ajustar, y también incorpora un programa que se adapta a las características de cada paciente para ofrecer una terapia personalizada. El estudio actualmente está en fase de reclutamiento de pacientes, y de momento ya cuenta con 5 en Vall d'Hebron y con 10 en Toledo. En la Universidad de Lleida se evaluará el impacto económico del exoesqueleto ABLE, diseñado por la empresa catalana ABLE Human Motion.

El estudio se centra en pacientes con una lesión medular aguda y subaguda traumática y analizará el beneficio clínico, el coste y la efectividad de utilizar la robótica para la rehabilitación.

Actualmente, el Hospital Universitario Vall d'Hebron dispone de tres exoesqueletos que se utilizan en diferentes ámbitos de la rehabilitación.