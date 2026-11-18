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El Obispado de Urgell comunica que se ha abierto un proceso judicial canónico para el cura acusado de violar a un joven seminarista de 26 años. Según comunica el Obispado, la investigación previa preceptiva de la Diócesis ha concluido. El denunciado continuará apartado del ejercicio público del ministerio sacerdotal y de la privación de su oficio pastoral mientras se espera la resolución definitiva del caso.

El sacerdote fue cesado el pasado 9 de noviembre después de que se conociera la denuncia a través de un adelanto publicado por el diario Ara. Según el Obispado, han puesto a disposición del denunciante asistencia profesional psicológica "con el firme propósito de garantizarle el acompañamiento y el apoyo integral necesarios durante este proceso".

En el comunicado, la Diócesis de Urgell reitera el compromiso "con la verdad, la justicia, el con respecto a la dignidad de todas las personas", como también la colaboración con las autoridades.

La denuncia, la versión del joven y el comunicado del Obispado



El denunciante, un joven de 26 años de origen colombiano que llegó a España en el 2024 y en Cataluña el 15 de julio del 2025. En su versión, el 17 de julio de madrugada y después de tomar unas copas en un bar de ambiente gay él y el sacerdote denunciado durmieron en la misma cama de un piso de Barcelona por falta de alternativas cuando fue forzado sobre el colchón y penetrado por el agresor, delante de lo cual quedó paralizado. Posteriormente, el denunciado lo habría controlado y amenazado con represalias si lo explicaba.

Según el Obispado de Urgell, en el momento en que se sitúa el hecho denunciado, la persona denunciante no era seminarista y, por lo tanto, no mantenía ninguna vinculación con las instituciones dependientes de la Diócesis de Urgell. También añaden que, en octubre, el denunciante fue animado a ejercer sus derechos ante las autoridades policiales cuando identificó "fehacientemente" a la persona denunciada y se inició la preceptiva investigación previa canónica.

Por su banda, el denunciante aseguró que a finales de agosto comunicó los hechos al obispo de Urgell y que en octubre envió un burofax en la oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de la diócesis sin éxito.

El 29 de octubre el joven dejó el seminario después de denunciar los hechos delante de la comisaría de los Mossos d'Esquadra del Eixample de Barcelona.

El denunciado

El sacerdote, de 54 años, había sido rector de la parroquia de Bellcaire d'Urgell, además de otras localidades de la Noguera (Bellmunt d'Urgell, Penelles, la Sentiu de Sió y Castellserà) a lo largo de 15 años. Después de acabar su servicio en esta comarca fue trasladado a la Seu y a finales de este verano fue nombrado responsable de la iglesia de Santa Magdalena, en la capital del Alt Urgell, así como presbítero de la parroquia de Sant Ot. También asumió la rectoría de las parroquias de Castellbò, donde este domingo todavía ofició misa, Vilamitjana, Noves de Segre, Taús y Tost.