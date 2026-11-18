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El Gobierno español ha introducido cambios significativos en la aplicación del IVA reducido del 10 % para las obras de renovación y reparación de viviendas. A partir del 1 de diciembre de 2026, esta bonificación se extenderá a los inmuebles destinados al alquiler como residencia habitual, sin importar la condición del arrendador. Además, se establece una nueva condición obligatoria: el pago de las obras deberá realizarse exclusivamente por medios bancarios. Estas modificaciones impactan en diversos colectivos, establecen requisitos específicos y definen qué tipo de trabajos pueden beneficiarse.

La reforma, recogida en el artículo 7 del Real Decreto-ley 29/2026, modifica el artículo 91.Uno.2.10.º de la Ley 37/1992 del IVA. Hasta ahora, el tipo reducido se aplicaba únicamente a obras cuyo destinatario era una persona física para uso particular o una comunidad de propietarios. Con la nueva normativa, se añade un tercer supuesto, permitiendo que propietarios particulares, empresas y profesionales que alquilan pisos puedan acogerse al 10 % de IVA, siempre que la vivienda se destine a residencia habitual del inquilino. La exigencia de pago mediante tarjeta bancaria, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta del ejecutor de la obra se aplica a todos los beneficiarios, incluyendo las reformas de viviendas de uso particular.

Colectivos beneficiados por la reforma

La nueva regulación impacta principalmente en tres grupos. En primer lugar, los propietarios particulares que reforman su vivienda para uso propio seguirán aplicando el tipo reducido si cumplen las condiciones. El segundo colectivo son los propietarios que alquilan viviendas como residencia habitual, quienes, aunque no residan en el inmueble, podrán beneficiarse del IVA reducido. Esta es la principal novedad del texto. Finalmente, las comunidades de propietarios, ya incluidas en la normativa anterior, mantienen su situación, con la única salvedad de la nueva exigencia de pago bancario.

Condiciones para aplicar el IVA reducido

Para poder acogerse al tipo del 10 %, la ley establece tres requisitos que deben cumplirse simultáneamente. La primera condición es la antigüedad del inmueble: deben haber transcurrido al menos dos años desde su construcción o desde su última rehabilitación. La segunda se refiere a los materiales aportados por la empresa constructora, cuyo coste no puede superar el 40 % de la base imponible total de la obra. La tercera y última condición es la forma de pago, que debe ser mediante tarjeta bancaria, transferencia, cheque nominativo o ingreso en una cuenta bancaria del profesional o empresa que realiza los trabajos, excluyendo otras vías de abono.

Tipos de obras que pueden acogerse

El tipo reducido del 10 % está destinado a trabajos de renovación y reparación en viviendas. Ejemplos comunes incluyen la reforma de baños, abarcando el cambio de sanitarios, azulejos y duchas, así como la reforma de cocinas, que comprende muebles, instalaciones y revestimientos. También se incluyen trabajos de pintura, reparación de paredes y techos, y reparaciones de fontanería y electricidad. Es fundamental que la ejecución de la obra encaje en lo estipulado por el artículo 91.Uno.2.10.º y cumpla con todos los requisitos establecidos.

Impacto económico de la medida

Para ilustrar el ahorro potencial, consideremos una reforma con una base imponible de 10.000 euros. Con el IVA general del 21 %, el coste total ascendería a 12.100 euros. Sin embargo, al aplicar el tipo reducido del 10 %, la factura final sería de 11.000 euros. Esto representa una diferencia de 1.100 euros a favor del propietario, siempre que la obra cumpla con todas las condiciones para beneficiarse del tipo reducido. Este cálculo es orientativo y el importe real variará según el presupuesto específico de cada actuación.

Fecha de entrada en vigor y marco legal

La nueva redacción de la normativa, que incluye la ampliación a viviendas en alquiler habitual y la obligatoriedad del pago bancario, entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026. La fecha clave para la aplicación es la de realización de la operación a efectos del IVA, no la de la firma del presupuesto. Por ello, se recomienda a quienes tengan obras en curso o contratadas verificar cuándo se considera devengado el impuesto en su caso. La Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es la que regula en su artículo 91 los tipos reducidos del 10 % aplicables a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios.