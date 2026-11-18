¿Hay avances para reducir las listas de espera de la Dependencia?

Nos encontramos con unas listas de espera que no son propias de un país moderno como Catalunya. El Pla Cura nos ha permitido cambiar la manera de gestionar la Dependencia. Ahora se pone a la persona en el centro, con un refuerzo de 148 personas que ya están trabajando y hemos empezado a hacer valoraciones telemáticas.

¿Hay mejoras?

Antes Catalunya suspendía en lista de espera en el conjunto de España y ahora somos la comunidad autónoma que más expedientes está reduciendo. Por tanto, los datos, que publicaremos después de las generales, indican que efectivamente este proceso está yendo bien, que estamos reduciendo y que llegaremos al objetivo de 240 días antes de acabar el año y el que viene, a 60 días. Hay personas que reciben su prestación en tiempo récord.

¿Se acumulan los casos con el envejecimiento de la población?

Cada año entran 15.000 expedientes más. Por tanto, no solo debemos absorber los que tenemos pendientes, sino redimensionar este sistema con la contratación de más profesionales. Desde hace cuatro meses somos capaces de dar salida a más casos de los que entran, algo que no pasaba antes.

En las revisiones de discapacidad, esta espera puede llegar a los dos años. ¿Qué le parece?

Es inadmisible. Por eso, aplicaremos el Pla Cura a los certificados de discapacidad, poniendo todos los esfuerzos y recursos.

Sobre las nuevas plazas de residencias para personas mayores y con discapacidad, ¿cuántas se prevén en las comarcas leridanas?

Nos comprometimos a hacer 6.000 plazas concertadas en cuatro años y ya llevamos 5.000. Ahora, sacaremos una provisión de 2.300 más, de las que 348 serán en la demarcación de Lleida. El envejecimiento de la población necesita que hagamos más plazas y lo haremos por tres vías, como la de volver a construir residencias públicas con fondos propios por primera vez en 15 años.

Los precios de las residencias también preocupan a la ciudadanía...

Los precios son altos, y de aquí la voluntad del Govern de concertar las máximas plazas posibles, para que formen parte del sistema público y, por tanto, las personas puedan acceder.

Ante el encarecimiento de la vivienda y de la cesta de la compra, cada vez hay más trabajadores que no llegan a final de mes...

Las dificultades para acceder a una vivienda es el principal elemento de desigualdad hoy en día en nuestra sociedad. El segundo es el encarecimiento de la cesta de la compra. Nosotros hemos puesto más recursos para que las familias puedan tener ayudas de emergencia social y también el sistema de tarjetas monedero.

Ha mostrado su preocupación por el 34% de pobreza infantil en Catalunya.

También es inadmisible. Un país que crece como Catalunya debe tener la capacidad de distribuir la riqueza, de no dejar a nadie atrás. Este índice es compartido con el resto de España y otros países europeos que no disponen de una prestación por hijo a cargo. Esta es una de las medidas importantes para el próximo Gobierno de España. También debemos revertir la situación de las personas que, a pesar de tener derecho a ellas, no solicitan las prestaciones sociales. Desde el 1 de octubre gestionamos el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada, y trabajamos para facilitar el acceso y reducir las 49 ayudas actuales a cuatro o cinco.

En el ámbito de la protección a la infancia, ¿se necesitan más familias de acogida?

Tenemos menores de 0 a 6 años en centros que creemos que estarían mucho mejor en un ámbito familiar. Hay una red importante de familias de acogida, pero necesitamos 400 más. Además, tenemos un decreto que permitirá algo que antes no se podía hacer, que es que las familias que quieran adoptar puedan acoger mientras la adopción todavía está en trámite.

Tras el proceso de regulación de migrantes, ¿cuál es el reto ahora?

Hay que apostar por la convivencia e intentar redimensionar los servicios públicos para dar respuesta a todas aquellas personas que, de buena fe, han venido aquí a hacer su proyecto de vida.

¿Está muy arraigado culpar a la migración de todos los males?

Es la estrategia de la extrema derecha, que es incapaz de dar soluciones a problemas muy complicados. La migración tiene unas ventajas y unos inconvenientes que debemos poder gestionar. Aquellos que vienen a dividir, tienen un discurso más fácil, pero hacer una Catalunya más próspera, donde todos seamos capaces de reconocernos en la diferencia, será más difícil, pero mejor para el país.