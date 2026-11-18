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MALVA, el proyecto de las leridanas Sara González y Miriam Valero impulsado en Agramunt, ha sido reconocido con el primer premio del décimo de GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para la emprendeduría de Coca-Cola, en la categoría ‘Quiero emprender’. Los premios se han entregado este miércoles a Madrid, durante el acto de clausura de la edición.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa alimentaria para personas celíacas, ya que plantea elaborar masas de pizza partiendo de harina de garbanzo de origen nacional. Esta propuesta permite ampliar las opciones de los consumidores con necesidades especiales, a la vez que aporta proteína vegetal.

A la edición de este año se han presentado 532 proyectos de emprendeduría y con la participación de 1.372 mujeres. La clausura del GIRA Mujeres coincide a ser un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora.