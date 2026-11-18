El sorteo de la Bonoloto repartió este martes la suerte en Solsona, ya que un único acertante que validó su boleto en este municipio se llevó el primer premio de este juego de azar, logrando los seis aciertos y endosándose un total de 1.533.262,18 euros. El boleto fue validado en quiosco situado en el número 1 de la avenida Pont de la capital del Solsonès, donde su responsable, Paula Torres, no daba crédito ayer del premio que había dado. “Estamos muy felices, pero creo que todavía no hemos asumido lo que acaba de pasar”, reconoció Torres, que señaló que “en los 10 años que llevamos al frente del negocio nunca antes habíamos dado un premio tan grande, sí que alguna vez habíamos repartido alguno que otro, como por ejemplo un quinto premio de la Lotería de Navidad, pero de este calibre, ninguno”.

Sobre quién puede ser el agraciado o agraciada, Torres señaló que, quizás, este no se de cuenta hasta pasadas unas horas. “Quizás el premiado o premiada no se entere de que ha ganado esta cantidad hasta que no venga a validar el boleto”, añadió. Además del primer premio que cayó en Solsona, también hubo dos de segunda categoría que fueron a parar a Cádiz y Madrid. Ambos boletos fueron agraciados con 79.717,38 euros.

Es la tercera vez en apenas 3 semanas que un premio de la Bonoloto cae en Lleida. El pasado 9 de noviembre dejó un premio de 44.297 euros en la administración de loterías número 9 de Lleida ciudad, mientras que el día 5 cayeron 45.651 € en Artesa de Segre. Ambos eran premios de segunda categoría