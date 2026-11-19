Pillado por el mismo radar de velocidad tres veces en sólo siete minutos: a 145, 111 y 142 km/h en un tramo de 70
Un mecánico que probaba el coche deportivo de un cliente en Manlleu, en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra pillaron por exceso de velocidad tres veces en siete minutos en el mismo radar a un mecánico que probaba el coche de un cliente después de una reparación el jueves 12 de noviembre. Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 9,5 de la carretera B-522, en término municipal de Manlleu, en la provincia de Barcelona.
La vía está limitada a un máximo de 70 kilómetros por hora. A las 15.23.06 h, el conductor hizo una pasada por delante del radar a bordo de un vehículo de la marca Audi modelo R8 a 145. Menos de dos minutos más tarde, a las 15.24.55, volvía a ser fotografiado a 111. Y seis minutos después, a las 15.30.24, pasaba con el mismo vehículo a 142. Los Mossos indican que la infracción supone la retirada de 12 puntos del carnet de conducir.