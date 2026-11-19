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Los Mossos d'Esquadra pillaron por exceso de velocidad tres veces en siete minutos en el mismo radar a un mecánico que probaba el coche de un cliente después de una reparación el jueves 12 de noviembre. Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 9,5 de la carretera B-522, en término municipal de Manlleu, en la provincia de Barcelona.

La vía está limitada a un máximo de 70 kilómetros por hora. A las 15.23.06 h, el conductor hizo una pasada por delante del radar a bordo de un vehículo de la marca Audi modelo R8 a 145. Menos de dos minutos más tarde, a las 15.24.55, volvía a ser fotografiado a 111. Y seis minutos después, a las 15.30.24, pasaba con el mismo vehículo a 142. Los Mossos indican que la infracción supone la retirada de 12 puntos del carnet de conducir.