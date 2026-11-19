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El esperado 'Grand Theft Auto VI' ya está disponible desde este jueves en las consolas con “ventas de récord”. La novedad de Rockstar Games llega 13 años después de la última entrega de la saga y convertida en un fenómeno mundial. Alessandro, un adolescente, ha explicado a la ACN que tiene amigos “muy comprometidos” con el videojuego y que, incluso “no salen de casa” para jugar. Se ha mostrado sorprendido porque la promoción del GTA VI aparece constantemente en las redes y en el transporte público. Desde el FNAC de la Rambla han confirmado el “récord” de ventas, mientras que en otros establecimientos como Impact Store se ha declinado venderlo por no estar de acuerdo en el formato del juego únicamente digital. De hecho, la versión física sólo incluye un código de descarga.

"Puede haber algún incidente que te haga perder la cuenta, y pierdes lo que hayas pagado", advierte a uno de los trabajadores.

En concreto, Edgar Ajenjo, trabajador de la tienda Impact Store, especializada en manga, anime y videojuegos, ha dicho que la tienda dejó de comprar los juegos que sólo llevan un código cuando Sony anunció su nueva política sobre el formato físico, y que por eso no venden el GTA VI.

Según Ajenjo, “viene bastante gente a preguntar” por el juego porque no conoce la decisión de la tienda, y cuándo se lo explican lo acaban entendiendo. El trabajador defiende que con el formato digital “nunca tienes el control total sobre tu contenido”. En cambio, con un juego físico siempre podrás jugar, aunque no sea la última versión, ha añadido.

Por su parte, el director de la tienda FNAC de la Rambla, Pablo Mola, ha cifrado en 17 millones las preventas del juego en todo el mundo, un dato que ha calificado de “hecho histórico en el mundo del videojuego y del entretenimiento”. “Es probablemente uno de los mejores videojuegos de la historia”, ha afirmado el director.

El primer día del GTA VI

Según el responsable de producto técnico de FNAC Ramblas, Jordi Meléndez, como el juego se podía comprar desde el 12 de noviembre, la venta física es “escalonada” y asegura que los grandes fans ya lo tienen. Meléndez ha atribuido la expectación al hecho de que la comunidad de jugadores “ha estado esperando trece años desde el último juego”.

Según Meléndez, la saga “ha crecido desde hace décadas” y el público es de todas las edades: desde adolescentes que juegan por primera vez hasta gente más mayor que jugó al tercero o a la cuarta entrega. Mota ha añadido que en estos trece años se ha creado “una expectación increíble” y que la gente tiene “unas ganas enormes” de jugar a las nuevas misiones.

Raquel jugó al primer ‘Grand Theft Auto’ cuando tenía unos 15 años, en la época en la que su madre compraba la revista Hobby Consolas. Según ella, el nuevo juego es “bastante realista”, y la iluminación y los colores “te introducen un poco más en la historia” en comparación con la primera entrega.

Uno de los títulos más esperados de 2026

Trece años después de la última entrega de la saga, Rockstar Games firma el título más esperado de 2026, que estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Se trata de un juego de aventura y mundo abierto que transcurre en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. La trama sigue una pareja de criminales formada por Jason Duval y la Lucia Caminos, atrapada en una conspiración después de un atraco fallido.

El jugador puede alternar a los dos personajes, cada uno con unas habilidades propias. Con respecto a la historia principal, se estructura por capítulos, aunque también incorpora una gran cantidad de actividades secundarias entre los cuales hay deportes y pasatiempo. El mapa contiene zonas rurales, playas, entornos urbanos cómo es el caso de Vice City (similar a Miami), todos ellos con clima propio.

Este mundo se nutre de miles de animaciones protagonizadas por otros personajes con rutinas propias, reacciones o interacciones. Los interiores, a diferencia de las entregas anteriores, son accesibles y se combinan con unos exteriores de gran realismo.

El videojuego cuenta, además, con una banda sonora original que cuenta con nombres como Yung Lean, Travis Scott, Justice, Tame Impala y SZA. A principios de esta semana, y sin todavía haberse estrenado oficialmente, ‘Grand Theft Auto VI’ ya había conseguido aparecer nominado en múltiples categorías de los prestigiosos The Game Awards, entre las cuales la de mejor juego del año.