Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La vecina de Lleida acusada de acosar y amenazar de muerte a la cantante Niña Pastori ingresó a primera hora de la tarde de ayer en el centro penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), según confirmaron a EFE fuentes judiciales.

La investigada, de 45 años, había sido detenida al menos tres veces, algunos medios apuntaron que hasta cinco, por agentes de la Policía Nacional, acusada de enviar durante meses mensajes intimidatorios de extrema gravedad tanto a la artista gaditana como a varios miembros de su entorno familiar, como informó este periódico. Algunos de los arrestos se han practicado en Lleida. La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la comisaría de El Puerto de Santa María, cuyos agentes se desplazado varias veces hasta la capital leridana tras localizar allí a la mujer. El arresto se produjo en colaboración con efectivos de la Comisaría Provincial de Lleida.

La mujer ya había sido arrestada por primera vez el pasado septiembre por agentes de la Policía Nacional de El Puerto y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, como presunta responsable de amenazas y delitos contra el honor y la integridad moral de la cantante. Tras aquella primera detención, el juzgado decretó una orden de alejamiento para proteger a la artista y a sus familiares. Sin embargo, la investigada habría continuado con su comportamiento intimidatorio a través de las redes sociales, entre ellas TikTok. Días antes de aquella primera detención, la mujer fue localizada en un concierto de Niña Pastori celebrado en Córdoba, donde se le denegó el acceso al recinto. La nueva detención, la tercera desde que comenzaron los hechos, se produjo en Lleida, hasta donde se desplazaron los investigadores de la Comisaría de El Puerto para proceder a su arresto. Al parecer, la mujer padece un trastorno obsesivo con la cantante y su sobrino, con el que dice que mantuvo una relación que él niega.

“Es un horror”

La artista prestó ayer declaración en el juzgado, donde acudió junto a su sobrino, quien también se ha visto afectado por la situación. Antes de entrar en el edificio, la cantante atendió a las cámaras de Canal Sur, ante las que reconoció el desconcierto y el desgaste que le han provocado estos episodios. “Es una cosa que no tiene explicación. Pero bueno, a ver qué pasa. Es que no sé ni qué decir, la verdad. Llevamos ya tiempo con esto y la verdad es que es un horror”, confesó, antes de insistir en que “es una persona que no conozco de nada”.