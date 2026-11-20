Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pastelero Josep Ramon Cases, del obrador Sucre y Diseño de Alcarràs, ha ganado el primer premio al mejor panetone regional de la península Ibérica y el segundo premio en la clasificación general del concurso organizado por el grupo italiano IRCA.

El panetone galardonado ha sido elaborado con productos leridanos: aceite de oliva, albaricoque de Alcarràs y almendra de las Garrigues. El pastelero destaca el origen porque son sabores con los cuales ha crecido y, tal como explica a través de las redes del obrador, "Este es mi paisaje. Esta es mi tierra firme. Poder explicarla a través de un panetone y llevarla tan lejos es un orgullo inmenso".

La alegría de haber conseguido este reconocimiento también se junta con el 'descanso' sentido por el galardonado al ver el resultado de su panetone. "Hace tres años, en esta misma competición, un problema técnico hizo que, al cortar mi panetone, lo descubriéramos vacío por dentro", transmite a través del escrito de redes, desde aquel día, "Sólo deseaba una cosa: tener la oportunidad de volver a la final". Es por eso que al descubrir cómo había salido su panetone Josep Ramon Cases "ha podido respirar de verdad".

El concurso al Mejor Artesano de Panetone de la Península Ibérica

El concurso, organizado por el grupo IRCA, ha llegado a su quinta edición con los premios de este año. El objetivo del galardón es encontrar al mejor artesano de panetone entre Portugal, España y Andorra.

Los concursantes tienen que enviar un panetone de estilo clásico que será evaluado por el jurado, formado por profesionales del sector. De esta primera prueba se escogerán los finalistas del concurso, que son 10. Los escogidos que pasen a la segunda prueba tienen que presentarse a la academia de IRCA para cocinar dos panetones de chocolate y dos regionales. Los galardonados se escogen a través de la puntuación obtenida en cada prueba.