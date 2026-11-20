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Formatges Artesans de Ponent, conocidos como Cal Quitèria, de Almacelles, han logrado cuatro medallas en la 38 edición de los World Cheese Awards, celebrados el pasado 12 de noviembre en Córdoba. Los quesos Curado de cabra, Curado de cabra con leche cruda y Garrotxa obtuvieron una medalla de plata cada uno mientras que Farcell semicurado de cabra recibió una medalla de bronce. De esta forma, superan los tres galardones del año pasado.

El World Cheese Awards es uno de los certámenes internacionales de referencia del sector quesero. Un total de de 5.330 quesos de 45 países aspiraban a los galardones y el jurado estaba formado por 270 expertos procedentes de 51 países.

De entre todos los participantes, sólo 108 quesos han obtenido la máxima distinción, el Super Gold. La quesería Betara del Lluçanés fue la única del Estado español que consiguió tres galardones de la máxima categoría. Concretamente para el Queso de Cabra Facell Ecològic, el Queso de Cabra Farcell «El Gran de Betara» y el Queso de Oveja Facell. También consiguieron una medalla de plata para el Queso de Cabra Farcell Jove y una de bronce para el Queso de Cabra con Cerveza.