Artur Blasco i Giné recibe el premio honorífico de la Càtedra Pirineus UdL
Artur Blasco i Giné, músico, investigador y divulgador del folklore y del cançoner popular catalán de los pueblos del Pirineo, es el primer ganador del Premio honorífico de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida. La entrega tendrá lugar el 26 de noviembre en la gala de premios de la Càtedra Pirineus UdL. Blasco ya ha recibido la Creu de Sant Jordi y el Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat.