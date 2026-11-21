Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Jaume Tàpies Travé, empresario hotelero y fundador del hotel El Castell de Ciutat de La Seu d’Urgell, murió ayer en la capital del Alt Urgell a los 84 años de edad. Su trayectoria profesional estuvo vinculada principalmente al desarrollo de este complejo hotelero, situado a los pies de la antigua fortaleza de Castellciutat. El proyecto comenzó en 1969, cuando Jaume Tàpies Travé adquirió al Estado el antiguo recinto militar, de origen medieval, que entonces se encontraba en estado de ruina. La iniciativa preveía recuperar la edificación histórica y habilitar un establecimiento hotelero.

Tras los trabajos de rehabilitación y construcción de las nuevas instalaciones del hotel, el complejo abrió sus puertas en el año 1973 con el nombre de Castell Motel. Con los años, el negocio evolucionó hasta convertirse en el actual hotel El Castell de Ciutat, con una oferta centrada en el alojamiento y la gastronomía local de calidad.

Está previsto que la ceremonia de despedida se celebre hoy a las 11h en la Catedral de La Seu d’Urgell.