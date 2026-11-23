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La Guardia Civil oscense ha encontrado este lunes un montañero sin vida en el pico Posets. La víctima era un hombre de 29 años de nacionalidad italiana, el cual se había denunciado como desaparecido el 20 de noviembre después de que el refugio Àngel Orús encontrara algunas de sus pertenencias a la montaña.

El pasado viernes el personal del refugio alertó a los agentes de que un montañero que había salido de ruta no había vuelto y que, en salir a buscarlo, habían encontrado su mochila con documentación personal y pertenencias a unos 2.500 metros de altitud.

Desde la Guardia Civil se activó un dispositivo de búsqueda que contaba con personal del GREIM, medios técnicos de búsqueda, la unidad aérea, entre otros, con el objetivo de localizar al hombre. La localización ha sido este lunes a las 12:10 del mediodía, cuando han encontrado el cuerpo sin vida del hombre en la base de una pared de unos 200 metros en torno a Collado del Diente. El cuerpo ha sido evacuado y trasladado hasta Benasque, donde estaban los servicios funerarios para llevarlo al Hospital Provincial de la localidad.