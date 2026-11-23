La momia de más de seis metros de longitud que protege los restos del titanosaurus, durante las maniobras para darle la vuelta antes de cargarla en un remolque.Roger Segura / ACN

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Paleontólogos del Museo de la Conca Dellà y del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP) han extraído el cuello de un titanosaurus en el yacimiento del Molí del Piteu, cerca del pueblo de Isona, al Pallars Jussà. Se trata del segundo cuello de dinosaurio que el equipo consigue extraer en la zona, después del del Abditosaurus que recuperaron en Orcau en 2014 y que entonces se consideró el cuello más grande que se había extraído en Europa. En este caso, sin embargo, las dimensiones de los huesos apuntan que el animal podría ser todavía mayor y pertenecer a otra especie de titanosaurus de hace unos 70 millones de años. Ahora el siguiente paso será investigar los restos, que pesan más de quince toneladas y miden hasta siete metros de longitud y dos metros de ancho.

El director del Museo de la Conca Dellà e investigador del ICP, Àngel Galobart, ha explicado a la ACN que el yacimiento se descubrió hace unos cinco años, pero que las excavaciones no empezaron hasta dos años después. Inicialmente, se localizaron fragmentos de huesos y, a medida que avanzaban los trabajos, aparecieron restos de un titanosaurus de grandes dimensiones. "Sacamos algunos de estos huesos largos y, finalmente, nos dimos cuenta de que había una parte de la garganta, o posiblemente todo el cuello", ha relatado. Para poder extraerlo, los paleontólogos protegieron los huesos con resina acrílica y construyeron una estructura de hierro y poliuretano alrededor, formando una caja de grandes dimensiones que coloquialmente se llama momia.

Una de las características más destacadas de los restos de este dinosaurio es que también incluyen parte de la zona pectoral, de las extremidades anteriores y de la parte craneal, que no se recuperaron en el ejemplar de Orcau. Además, las vértebras podrían conservarse en conexión anatómica, es decir, en la misma posición que tenían cuando el animal estaba vivo. La preparadora paleontológica Elena Nieto ha explicado a la ACN que eso indicaría que, después de morir, los restos no sufrieron un transporte importante por corrientes de agua u otros fenómenos naturales.

Las dimensiones de los huesos hacen pensar que este titanosaurus podría superar el Abditosaurus, que podía llegar a medir entre 15 y 18 metros de longitud, de la cabeza a la cola. Nieto ha apuntado que las costillas del ejemplar localizado en Isona son más largas que las del anterior, hecho que permite plantear que se trate de un animal mayor. Con todo, los investigadores no se atreven a afirmar todavía si será el cuello más grade encontrado hasta ahora, ya que todavía hay que comprobar el estado de conservación y si se mantiene entero.

El estudio tendrá que determinar también si se trata de una especie diferente del Abditosaurus, que fue definido como una especie propia del territorio. Según Nieto, los datos disponibles actualmente apuntan que podría corresponder a "otro tipo de titanosaurus", pero hará falta preparar y analizar todos los restos antes de confirmarlo.

Galobart ha destacado que Cataluña es muy rica en yacimientos paleontológicos y que, aunque también se hacen hallazgos más pequeños que pueden aportar resultados científicos importantes, este ejemplar es especialmente singular por sus dimensiones y el buen estado de conservación. El director del museo ha recordado que los trabajos paleontológicos de los últimos años han permitido identificar varias especies nuevas de dinosaurios en Cataluña, de hace unos 66 millones de años.

En este caso, los investigadores también han encontrado muchos dientes de dinosaurios carnívoros en el yacimiento, un indicio que el ejemplar habría sido depredado. Con respecto al comportamiento de estos grandes herbívoros, Nieto ha explicado que los titanosaurus se desplazaban en grupo y frecuentaban zonas próximas a la costa y con presencia de agua. En la Conca Dellà, de hecho, se han documentado ejemplares de dimensiones mucho diversas, desde animales de unos doce metros hasta otros de quince o dieciocho metros, como el Abditosaurus, y este nuevo ejemplar que podría ser todavía mayor.

La complicada extracción de un bloque de 18 toneladas

La operación de extracción del cuello se hizo el miércoles pasado y se alargó unas cuatro horas. El bloque, que incluía unos siete metros cúbicos de piedra, pesaba 18 toneladas, ante las 5 toneladas del primer cuello extraído en 2014 en Orcau. Una gran retroexcavadora dio la vuelta a la momia y, posteriormente, la desplazó hasta un remolque. Durante la carga, sin embargo, se desprendió un fragmento de la parte anterior. Aunque el resto se mantuvo entero, ahora habrá que valorar hasta qué punto eso ha afectado a algunos huesos.

La siguiente fase consistirá en retirar la roca que rodea los restos hasta llegar a los huesos. A partir de aquí, Nieto y el equipo de preparación limpiarán las superficies para dejar al descubierto las características y poder estudiar cada elemento. La restauración se hará en Isona, inicialmente al aire libre y, más adelante, en un espacio cubierto. El objetivo del equipo es conservar el patrimonio, estudiarlo científicamente y que los restos acaben expuestas en el Museo de la Conca Dellà. En este sentido, Galobart ha remarcado que el hallazgo no se tiene que entender como "una competición" para determinar cuál es el dinosaurio más grande, sino como "una oportunidad para preservar y dar a conocer el patrimonio paleontológico del territorio".

Los expertos esperan que el proceso sea más rápido que el del Abditosaurus. La preparación de aquel cuello duró aproximadamente seis años y, de acuerdo con la financiación que tenían disponible, pasó una década desde la extracción hasta que los investigadores determinaron que era una especie nueva. Ahora, sin embargo, el museo dispone de un equipo que trabaja de manera continuada en el laboratorio de preparación, hecho que tendría que agilizar los trabajos, según Nieto, que ha añadido que prevén organizar visitas para que el público pueda seguir la evolución y conocer como se preparan los restos.

Galobart ha agradecido la implicación de las personas e instituciones que han hecho posible el proyecto, desde el paleontólogo Rodrigo Gaete, que descubrió el yacimiento, hasta los directores de las excavaciones y la preparadora Elena Nieto. En total, han trabajado entre siete y ocho personas a lo largo de las diferentes campañas. Galobart también ha destacado la colaboración de la gente de Isona, que ha facilitado medios para llevar a cabo la extracción, y el apoyo económico del Departamento de Cultura y del Ministerio de Ciencia e Innovación. "Desde el territorio se cree mucho en el patrimonio de los dinosaurios y nos ayuda mucho", ha remarcado.