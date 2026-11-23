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Un pequeño núcleo del Pirineo de Lleida acaba de sumarse a una de las listas turísticas más seguidas del país. Unha, en la Val d'Aran, es una de las 14 nuevas incorporaciones que Pueblos Mágicos de España ha anunciado para 2027, una ampliación que suma destinos de montaña, villas históricas, localidades marineras y paisajes fluviales.

La organización destaca que el pueblo conserva un conjunto de casas aranesas presidido por la iglesia de Santa Eulària, un templo cuyo patrimonio incluye pinturas murales de época románica. A ello se suma el Museo de la Nieve, que acerca al visitante a un elemento clave en la vida y la cultura del valle.

Con esta entrada, Cataluña incorpora dos nuevas localidades a la Red: Unha, en la provincia de Lleida, y Riba-roja d'Ebre, en la de Tarragona. Ambas amplían la presencia catalana desde paisajes y tradiciones muy distintos: la cultura de montaña aranesa y la historia ligada al Ebro.

Unha y la identidad aranesa

La Val d'Aran es singular dentro de Cataluña por su lengua, el aranés, y por su historia vinculada a la vertiente atlántica de los Pirineos. En ese contexto, Unha representa la identidad aranesa a escala de pueblo: un caserío compacto, adaptado al clima y a la economía de montaña, donde la arquitectura tradicional se mantiene reconocible.

La iglesia de Santa Eulària actúa como eje del conjunto. Sus pinturas murales románicas constituyen un valor patrimonial añadido en una comarca que conserva numerosos ejemplos del románico pirenaico, buena parte de ellos protegidos como bienes de interés cultural.

El Museo de la Nieve completa la visita al explicar cómo el invierno ha moldeado la vida cotidiana del valle: el aislamiento, los oficios, las formas de construir y, más tarde, la llegada del turismo de esquí que hoy sostiene buena parte de la economía local.

Vilaller, el otro Pueblo Mágico de la zona

Unha se une a Vilaller, que ya forma parte del listado y que se sitúa a 981 metros de altitud. Es la capital del Valle de Barravés, en el camino hacia la Val d'Aran, y ofrece un casco antiguo con numerosos elementos de interés.

Entre ellos figuran restos de muralla con arcadas y una torre medieval, los vestigios de la prisión más antigua de Lleida, del siglo XVII, y una arcada del puente viejo de piedra de la misma centuria. También destacan la iglesia neoclásica del siglo XVIII con su torre campanario, las ermitas de la Virgen de Riupedrós y de San Mamés y el Olmo del Trinquet, un ejemplar centenario.

En el entorno hay monumentos megalíticos y necrópolis antropomorfas medievales. Sobresale el campanario octogonal barroco de la iglesia de Sant Climent, de finales del siglo XVIII, además del puente románico sobre el río Noguera Ribagorçana.

Visitar Vilaller supone disfrutar de un valle rodeado de altas montañas en el Pirineo de Lleida, con gastronomía de interés, buenos servicios y distintas rutas de naturaleza. La parte alta del pueblo conserva un marcado aire de antigüedad.

Unida a Unha, la zona permite plantear un recorrido de patrimonio, paisaje y memoria de montaña que enlaza el Pallars y la Ribagorza con la Val d'Aran, una opción especialmente atractiva fuera de los picos de afluencia de la temporada de esquí.