La escuela Enric Farreny de Lleida celebra Santa Cecilia con una muestra musical inspirada en el eclipse solar
El alumnado y los auxiliares de conversación del centro han protagonizado conciertos, danzas y una muestra sobre el eclipse, con un baile final con una canción de Bonnie Tyler
La Escuela Enric Farreny de Lleida celebró el lunes Santa Cecília –patrona de la música, festividad de la cual fue el domingo– con una jornada musical que incluyó conciertos, bailes y una muestra inspirada en el eclipse. Participaron alumnos y auxiliares de conversación del centro y la jornada se cerró con un baile conjunto de todo el alumnado al ritmo de Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler.
La música estuvo presente en las aulas y en los patios desde primera hora. Durante la mañana, los estudiantes y los auxiliares de conversación ofrecieron actuaciones en directo con instrumentos. Después, varios grupos de alumnos presentaron bailes que habían preparado durante las últimas semanas.
Por la tarde, el centro organizó un espectáculo en torno al eclipse, que reunió propuestas artísticas de formatos muy diversos y contó con la presencia de las familias. La clausura fue el baile con todo el centro con la canción Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.