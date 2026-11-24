Una de las actividades en el Día de la Música en la escuela Enric Farreny de Lleida.E.E.F.

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La Escuela Enric Farreny de Lleida celebró el lunes Santa Cecília –patrona de la música, festividad de la cual fue el domingo– con una jornada musical que incluyó conciertos, bailes y una muestra inspirada en el eclipse. Participaron alumnos y auxiliares de conversación del centro y la jornada se cerró con un baile conjunto de todo el alumnado al ritmo de Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler.

La música estuvo presente en las aulas y en los patios desde primera hora. Durante la mañana, los estudiantes y los auxiliares de conversación ofrecieron actuaciones en directo con instrumentos. Después, varios grupos de alumnos presentaron bailes que habían preparado durante las últimas semanas.

Por la tarde, el centro organizó un espectáculo en torno al eclipse, que reunió propuestas artísticas de formatos muy diversos y contó con la presencia de las familias. La clausura fue el baile con todo el centro con la canción Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.