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El teléfono de emergencias CAT112 ha recibido 74.314 llamadas relacionadas con la violencia machista, según registra el Gobierno durante el periodo del 1 de enero y el 31 de octubre de este año a escala catalana. La cifra va en aumento cada año, suponiendo un 8,93% más que el mismo periodo de 2025, y es visible en las cuatro demarcaciones por separado. Así y todo, el incremento porcentual más destacable es el de Lleida.

La demarcación de Barcelona es la que concentra más llamadas, llegando a las 53.240 hasta octubre; seguido por Tarragona, Girona y finalmente Lleida. A pesar de eso, la demarcación leridana ha registrado 3.767 llamadas este 2026, mientras que el año pasado registró 3.343 durante el mismo periodo, el cual supone un aumento del 12,68% en llamadas.

Ninguna comarca leridana se encuentra entre las que concentran más volumen de llamadas y, con respecto a municipios que más reciben, de la demarcación aparece la capital con un total de 1.639.

En ámbito general, las llamadas más recurrentes corresponden a situaciones de agresión o maltrato físico o psíquico, representando un 86,58% del total. Otras tipologías son las procedentes del centro COMETA, aumentando un 29,21%; las víctimas de violencia machista de especial riesgo, con un incremento del 14,42% de los casos; y las llamadas de mujeres que buscan información, apoyo o asesoramiento sin encontrarse en situación de emergencia se han elevado de 106 a 119, cosa que supone un 12,26% más que el año pasado.

El número de llamadas no es lo mismo al número de hechos o denuncias No todas las llamadas equivalen al número de hechos o denuncias. Una misma denuncia puede implicar más de una llamada, por eso no se puede comparar el número llamadas con datos de denuncias presentadas en los cuerpos policiales.

NO ESTÁS SOLA

Si tú o una mujer que conoces sufrís una situación de violencia machista, os podemos ayudar. Llamad a uno de estos teléfonos gratuitos y de atención 24 horas: 016 / 900 900 120.

El CAT112 es el servicio de emergencias al cual hay que llamar ante una situación de violencia que requiera una respuesta inmediata.