Tàrrega ha empezado a montar en la plaza Major una instalación que duele solo con verla: 130 mesas cubiertas con 1.552 platos vacíos, cada uno con el nombre y la edad de una mujer o un menor asesinado por violencia machista. No son números. Son vidas, familias rotas y sillas que ya nadie ocupa. El memorial, titulado Un plat, un espai, una absència, permanecerá instalado hasta el jueves y es el acto central de la campaña del 25N impulsada por el ayuntamiento de Tàrrega bajo el lema Calladeta estàs més guapa, que denuncia el silencio, la minimización y el control que todavía sostienen la violencia machista. Los 1.552 platos recogen a 1.484 mujeres asesinadas desde 2003 y a 68 menores desde 2013 en el conjunto del Estado. La concejala de Feminismos, Marta Torre, defendió que es un acto profundamente reivindicativo para “visibilizar esta lacra social, que aún continúa y lo hace de forma activa”. Es una acción colectiva en la que participan varias escuelas de Tàrrega como Maria Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Pia y Alba, además de entidades y otros colectivos como la Associació Alba, el Programa de Inserción Laboral (PIL), la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), el Servei de Rehabilitació Comunitària y Airecel. Mañana miércoles, a las 12.00 horas, la plaza Major acogerá la lectura del manifiesto del 25N.

En Balaguer, ayer se presentó la propuesta Identificar per transformar. Respecte o res!, del Punt Lila de la Paeria, que utiliza la tecnología inmersiva para identificar conductas de control y violencia en las relaciones entre iguales y que cuenta con la colaboración económica de la diputación de Lleida. Está dirigida especialmente a los jóvenes y a través de la realidad virtual, se recrearán situaciones cotidianas para reconocer tipos de violencia.