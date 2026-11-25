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Dos hermanas, una de 22 años y la otra de 26, han relatado este miércoles en la Audiencia de Lleida que su tío paterno las agredía sexualmente cuando eran menores de edad. El acusado ha negado haberlas tocado nunca. Les dos víctimas, que tienen una discapacidad, denunciaron los hechos en el 2020 y la Fiscalía sitúa los hechos entre el 2012 y el 2020 y mantiene la petición de 30 años de prisión.

Los hechos, según las declaraciones de las hermanas, se producían de manera reiterada cuando vivían en el domicilio del tío en el Palau d'Anglesola o cuando iban de visita los fines de semana, en una época en que estaban tuteladas por la Generalitat y residían en un CRAE.

La hermana pequeña ha explicado que el acusado le tocaba los genitales por debajo de la ropa y lo agredía sexualmente en los momentos que se quedaban solamente en casa y en una ocasión la penetró. Según su relato, también lo agredía en una caravana ubicada en las afueras del pueblo donde tenían un perro. La hermana mayor ha situado el inicio de las agresiones cuando tenía unos 12 años y ha dicho que se alargaron durante varios años, tanto a la caravana como a la habitación de su tío. La chica ha relatado que el hombre la tocaba en los pechos y en los genitales y la penetraba.

A raíz de amenazas del acusado, ninguna de las dos hermanas explicaron los hechos a la familia, pero, según el relato de la pequeña, acabaron compartiéndolo con las monitoras del centro donde residían. La grande también ha explicado que su hermana le acabó revelando lo que había pasado. Las dos han situado las agresiones en un contexto en que tenían miedo de las posibles represalias del hombre, según han declarado.

El acusado ha negado el relato de las sobrinas, asegurando no haberlas tocado nunca. El hombre ha afirmado que se lo habían inventado y ha planteado que lo habían denunciado porque a raíz de la pandemia ya no se lo pasaban tan bien al tener que estar cerrados y que no lo visitaban tanto, en parte, por miedo que los abuelos, de más edad, se contagiaran.

Varias profesionales de los centros han declarado no que no las consideraban mentirosas, igual que dos psicólogas y una trabajadora social, que han declarado que no detectaron indicios de fabulación en la intervención de la valoración de las víctimas y que es muy complicado sostener una historia inventada durante tantos años.

Aparte, dos psicólogas propuestas por la defensa han apuntado que el relato de las chicas se puede haber contaminado con el paso del tiempo y han cuestionado la metodología del informe de credibilidad del equipo de asesoramiento técnico penal. La tía de las chicas y mujer del acusado y la abuela de las chicas y madre del acusado han negado comportamientos inadecuados del acusado, y también incomodidad por parte de las hermanas.