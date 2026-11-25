Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Guissona lo tiene todo listo para entregar este viernes el primer galardón Genet d’Honor de la Vila de Guissona, que ha recaído en el fundador de BonÀrea, Jaume Alsina Calvet. El premio, de carácter bienal, se ha creado para “reconocer a personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de Guissona y que nos permiten ser una referencia supralocal”, explicó el alcalde, Jaume Ars.

La elección de Alsina se ha basado en “su trayectoria, su dedicación a un proyecto extraordinario que cambió la historia de Guissona y su compromiso con la comunidad más allá de la empresa”, señaló el arqueólogo municipal y miembro del consejo asesor de los premios, Josep Ros.

La figura que recibirá el homenajeado es obra del artista de Ivars d’Urgell Erik Schmitz y está inspirada en una pequeña estatua romana de un jinete que se conserva en el Museu de Guissona.

La entrega tendrá lugar en el Teatre Municipal Ateneu, en una ceremonia presidida por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, para la que ya se han agotado todas las entradas. Asimismo, el acto podrá seguirse en directo a través de Lleida TV y en una pantalla gigante que se instalará en el auditorio de la Fundació bonÀrea.