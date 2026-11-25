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El Consejo de la Abogacía Catalana y el Departamento de Justicia y Calidad Democrática han acordado destinar más de 1,36 millones de euros a reforzar la asistencia jurídica a las víctimas de violencia machista. Según el comunicado de este miércoles, el acuerdo se enmarca en el nuevo convenio del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita para el 2027.

Tal como establece el pacto, habrá mejoras de las guardias especializadas y en la protección jurídica de las denunciantes. Les medidas buscan intensificar el servicio público, mejorando las condiciones de los profesionales y garantizando una cobertura adecuada por todo el territorio.

Una de las principales mejoras es la actualización de los importes que perciben los letrados adscritos a los servicios de guardia especializados en violencia de género, a la cual el departamento prevé destinar 960.016 euros. Concretamente, la compensación de asistencia hasta tres víctimas pasará de los 179,22 euros actuales a 250, mientras que las guardias con asistencia a cuatro víctimas, de 358,44 euros en 500.

La compensación de las guardias en que no se produzca ninguna asistencia efectiva pasará de 73,12 euros a 250, un incremento de cerca del 242% que permitirá equiparar económicamente estas guardias a las guardias simples.

Por otra parte, otra de las novedades del nuevo convenio es que los abogados que presenten recursos contra las resoluciones judiciales denegatorias de las medidas de protección recibirán una compensación económica.

El acuerdo también incluye crear un nuevo módulo de compensación por disponibilidad a los partidos judiciales de Vielha, Tremp, Solsona, Balaguer y Cervera, siguiendo un modelo asimilable que ya se aplica en la Seu d'Urgell. Una medida que se acompaña de una dotación de 29.385 euros, y responde a criterios de cohesión territorial y al reconocimiento de las particularidades de la prestación del servicio en estos ámbitos geográficos.

La ampliación de la planta judicial permitirá doblar las unidades especializadas en violencia sobre la mujer (VIDO), con la incorporación de cuatro unidades más. De esta manera, se pasará de las cuatro unidades creadas en el 2025 a un total de ocho.