Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya alerta de una nueva modalidad de extorsión que aprovecha la función de visualización única de WhatsApp para intimidar a los usuarios. Los ciberdelincuentes envían una fotografía desde un número desconocido y, cuando la víctima lo abre, lo acusan de haber visto contenido privado enviado por error y le reclaman dinero.

El engaño sigue un patrón definido. Después de que la persona abra la imagen, los estafadores aseguran que contenía material privado y lo amenazan con presentar una denuncia o difundir información si no paga. Para reforzar la presión, pueden escribir desde otros números y hacerse pasar por abogados o autoridades, con la intención de dar credibilidad a las amenazas.

Una estafa que trabaja por volumen

Los delincuentes envían la misma fotografía a centenares o miles de números y esperan a ver quién lo abre. Según la Agencia, estos teléfonos pueden provenir de varias fuentes:

Entre ellas, están las filtraciones de datos de empresas que se vienen en foros y canales de Telegram, los números que los mismos usuarios publican en anuncios de compraventa, redes sociales o webs profesionales, la generación automática de secuencias numéricas y los grupos numerosos de WhatsApp, donde cualquier miembro puede ver el teléfono de los otros.

Abrir la imagen no comporta ninguna responsabilidad legal

La Agencia recuerda que abrir una fotografía de visualización única no implica responsabilidad legal. Los estafadores utilizan esta acusación como pretexto para generar miedo y empujar a las víctimas a hacer una transferencia o un ingreso. Además, el hecho de que dispongan de un número de teléfono no quiere decir que sepan nada más de la persona: cuándo afirman conocer su identidad o donde trabaja, casi siempre mienten para que la amenaza parezca creíble.

Recomendaciones ante un intento de extorsión

Para evitar caer en el engaño, la Agencia de Ciberseguridad aconseja desconfiar de las fotografías y los mensajes inesperados procedentes de números desconocidos. Tampoco se tiene que compartir información personal ni bancaria con desconocidos ni hacer ningún pago ante amenazas o exigencias económicas.

Si ya se ha producido el contacto, hay que conservar los mensajes, los números de teléfono y las capturas de las amenazas como prueba, así como bloquear y denunciar los números implicados a través de WhatsApp. Las víctimas de un intento de extorsión tienen que ponerse en contacto con los Mossos d'Esquadra y denunciar los hechos. La Agencia también recomienda activar la verificación en dos pasos.