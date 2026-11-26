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Las cenas de empresa de Navidad tienen límites legales que afectan tanto trabajadores como empresas. La compañía de soluciones legales onLygal alerta que publicar fotografías o vídeos sin autorización puede vulnerar el derecho a la propia imagen y la protección de datos, y que determinadas conductas inapropiadas pueden tener consecuencias laborales, aunque se sitúen fuera de la oficina. Los accidentes durante la celebración o en el trayecto de vuelta también pueden llegar a considerarse laborales, pero el reconocimiento no es automático.

Con el inicio de la temporada de comidas y cenas de Navidad, onLygal, especializada en protección jurídica y servicios legales, ha analizado las situaciones más habituales. Estos encuentros, que acostumbran a hacerse en un ambiente distendido y fuera del horario laboral, son una oportunidad para compartir momentos entre compañeros. Sin embargo, hay derechos y obligaciones que conviene conocer, desde la difusión de imágenes sin consentimiento hasta los incidentes durante el acontecimiento.

¿Se pueden publicar fotos y vídeos de la cena sin permiso?

Las fotografías de grupo, los selfies y los vídeos son habituales en estas celebraciones. Ahora bien, posar para una fotografía no implica autorizar que se publique en las redes sociales. Cuando la empresa comparte imágenes de la plantilla en LinkedIn o Instagram, tiene que disponer de una base jurídica válida y cumplir la normativa de protección de datos y el derecho a la propia imagen. Una de las vías para legitimarlo es el consentimiento libre, específico e informado.

La situación se complica si una imagen comprometida circula por los grupos de WhatsApp de la oficina o se difunde para ridiculizar a alguien. Según las circunstancias, puede vulnerar el honor, la intimidad o la propia imagen y derivar en reclamaciones legales o sanciones disciplinarias. Si el vídeo va acompañado de comentarios ofensivos o vejatorios, el afectado puede solicitar la retirada de las imágenes, ejercer sus derechos ante el responsable de la publicación o recurrir a las vías legales. Los expertos de onLygal recuerdan que hacer una fotografía no equivale a tener libertad para difundirla.

¿Qué consecuencias tienen las discusiones y los comportamientos inapropiados?

El ambiente festivo no elimina el deber de respeto entre compañeros. Aunque la celebración sea fuera de la oficina y del horario laboral, ciertas conductas pueden tener consecuencias profesionales si hay una vinculación suficiente con el trabajo. El Tribunal Supremo, en la sentencia del 31 de mayo de 2022, declaró procedente el despido de un trabajador que, después de una comida de Navidad organizada por la empresa, insultó y agredió a varios compañeros. El alto tribunal confirmó que las conductas fuera del entorno laboral pueden ser sancionables cuando afectan gravemente a la relación laboral.

Eso no quiere decir que cualquier discusión o broma desafortunada justifique una sanción. Hay que valorar las circunstancias, la gravedad de los hechos, la repercusión y la relación con el ámbito profesional. Además, el consumo de alcohol no exime automáticamente de responsabilidad. Gemma Viñuales, abogada de onLygal, explica: "Las cenas de Navidad son una oportunidad para compartir momentos y fortalecer las relaciones entre compañeros de trabajo, pero el ambiente festivo no significa que desaparezcan las responsabilidades profesionales. El respeto y la privacidad siguen siendo fundamentales, también fuera de la oficina. Conocer estos límites ayuda a prevenir conflictos y a disfrutar de las celebraciones con tranquilidad".

¿Qué pasa si un trabajador sufre un accidente durante la celebración?

Una caída en el restaurante, una lesión durante la cena o un accidente de tráfico de vuelta pueden plantear dudas sobre si se trata de un accidente laboral. Aunque el acto sea fuera del horario laboral, algunos accidentes pueden tener carácter laboral si hay una conexión suficiente con la actividad profesional. Para determinarlo, hay que analizar quién organiza el encuentro, si la asistencia es obligatoria o voluntaria y en qué contexto pasa el accidente.

En todo caso, no todos los accidentes durante una cena de empresa o en el trayecto de vuelta en el domicilio se consideran automáticamente laborales. El reconocimiento depende de las particularidades de cada situación.

¿Es obligatorio asistir a la cena de Navidad de la empresa?

Con carácter general, cuando la comida o cena se organiza como una actividad voluntaria fuera de la jornada laboral, los trabajadores pueden decidir libremente si asisten. En estos casos, la ausencia no tendría que comportar sanciones ni represalias. La situación puede ser diferente si el encuentro forma parte de una actividad profesional obligatoria y se hace dentro de la jornada laboral.

Viñuales concluye: "Más allá de las posibles consecuencias legales, lo más importante es recordar que estas celebraciones tienen que ser espacios de convivencia y respeto. Conocer nuestros derechos y obligaciones es la mejor manera de evitar que una situación cotidiana acabe convirtiéndose en un conflicto".