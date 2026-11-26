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La segunda edición de la Biennal d’Escultura de La Granadella estará abierta a creadores emergentes. Así lo destacó ayer la alcaldesa de esta municipio de Les Garrigues, Elena Llauradó, en la presentación del certamen en la diputación de Lleida, acompañada por el diputado provincial Fermí Masot. Los artistas podrán presentar hasta el próximo 31 de enero sus proyectos escultóricos, obras que reflexionen en torno al paisaje, la identidad del territorio y la cultura del aceite, creadas en materiales para el exterior y que resistan el paso del tiempo. Llauradó explicó que “el jurado elegirá dos propuestas, que se pondrán a votación de los vecinos para elegir la ganadora”, que se llevará los 4.000 euros de premio. Está previsto que la pieza escultórica ganadora se instale en un espacio al aire libre de la población y se inaugure durante la próxima Fira de l’Oli, el último fin de semana de octubre de 2027.