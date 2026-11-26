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El graduado en Comunicació i Periodisme Audiovisuals por la UdL Hatim el Mrabet Haje obtuvo el martes el Premio al Desarrollo en la categoría de No Ficció del Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, celebrado en Barcelona en el marco de la Setmana del Talent del Clúster Audiovisual de Catalunya. El reconocimiento distingue su proyecto de largometraje documental Entre dues terres, centrado en la historia migratoria de su familia desde Marruecos hasta Catalunya.

El documental parte de una experiencia personal y recoge los testimonios de tres generaciones de una misma familia, repartidas entre Tánger y Catalunya. Viajando entre las vivencias de su abuela, su padre, su tío y del propio autor, el proyecto aborda cuestiones como la inmigración, la identidad, los vínculos familiares y la experiencia de vivir entre dos territorios. La propuesta surge del Trabajo de Fin de Grado que Hatim el Mrabet llevó a cabo junto con Arnau Puig Orpí, bajo la tutorización de la profesora de la UdL Gina Plana Espinet.

En esta misma jornada también participaron las graduadas de la UdL Abril Mullet Badia y Martina Simarro Gutiérrez, que presentaron Temporada Alta, un proyecto de serie de comedia coral surgido de su TFG y tutorizado por el profesor Jorge Nieto.

El certamen plantea a los participantes el reto de presentar sus proyectos en siete minutos ante un panel de profesionales del sector audiovisual en el Disseny Hub de Barcelona, y el premio incluye una dotación económica de 1.000 euros y una mentoría profesional para impulsar el desarrollo del documental.