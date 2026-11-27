Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

La Asociación Down Lleida reconocerá este viernes varias entidades leridanas por el trabajo de dar oportunidades laborales a sus miembros. Las empresas Aqualia y Grup Vall Companys y la cooperativa Quàlia recibirán los reconocimientos Integra XXI en una cena en el Palau de Margalef a las 20.30 horas.

El proyecto Integra XXI, nacido en el 2003, surgió por la necesidad de encontrar trabajo para los miembros de Down Lleida una vez acababan su educación, según explicó Olga Parés, directora de la entidad. Destacó que las empresas no están solas en este proceso, ya que siempre hay un “acompañante social”, una figura que está al lado de los miembros cuando empiezan a trabajar, que los ayuda en un nuevo entorno y da apoyo a la empresa. También está presente en momentos de cambios para que los trabajadores no se sientan desconcertados.

Carme Perpinyà, coordinadora técnica de la organización y responsable del departamento de empleo, elogió el tejido empresarial de toda la demarcación, de lo que destacó que “no es mucho grande, pero las empresas siempre responden por voluntad, no por interés o imagen”. Remarcó la importancia de empezar a trabajar una vez han acabado los estudios, ya que “la entrada en el mundo laboral es también la entrada en el mundo adulto” y es un “cambio enorme para los usuarios, que no sólo cobran un sueldo, sino que tienen responsabilidades”.

Explicó que cuando surge una oportunidad laboral buscan entre los usuarios quién puede encajar, ya que saben de los intereses y los puntos fuertes de cada uno y después lo presentan a la empresa.

Una de las empresas reconocidas, la multinacional Aqualia, hace más de 10 años que trabaja con diferentes fundaciones. Según Jaume Giribet, directivo de Aqualia en Lleida, hace dos años empezaron a trabajar con la Asociación Down Lleida, integrando a dos personas en la empresa. Una de ellas trabaja como administrativa en la oficina de la rambla Ferran y otra, como auxiliar de laboratorio. Destacó que están muy contentos con la colaboración y que nadie los ve “como un proyecto”, sino como dos miembros más de la plantilla.

Desde la cooperativa Quàlia, Lluís Nadal habló de una “alianza perfecta” con este tipo de asociaciones. La cooperativa ya gestionaba comedores, residencias y centros de día, pero al coger el control de dos comedores a Lleida, con dos trabajadores miembros de Down Lleida, vieron que “tenían contratos precarios” y, según Navidad, “teníamos que regularizar esta situación”. Agradecieron enormemente el acompañamiento de la asociación a los trabajadores.

Carmina Chia, directora corporativa del departamento de Desarrollo y Gestión de Personas de Grup Vall Companys, explicó que una de las claves del éxito del proyecto es “mantener el diálogo entre la plantilla y la asociación” para resolver las fricciones o ajustar el soporte.