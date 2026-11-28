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El Gremi d'Estanquers de Catalunya y la Federació Catalana d'Estanquers advierten que el decreto aprobado esta semana por el Gobierno central que prohíbe los sabores de los vapeadores y restringe las bolsas de nicotina no eliminará su consumo, sino que “favorecerá el crecimiento del mercado ilícito y comportará una pérdida de control sobre la calidad, la composición y la trazabilidad de los productos”.

En un comunicado, las dos entidades aseguraron que la medida también tendrá “graves consecuencias” sobre los estancos porque reducirá su actividad. Las organizaciones avisan que el impacto afecta al tejido industrial vinculado al sector en Catalunya, que concentra el 80% de la producción de los líquidos para cigarrillos electrónicos del Estado.

Añaden que Catalunya cuenta con más de 1.700 estancos, mayoritariamente pequeños negocios familiares regentados por autónomos, que generan 5.000 puestos de trabajo directos. Por ello, piden una “rectificación” del decreto y reiteran su disposición al diálogo para una “regulación proporcionada y ordenada”.