Dos personas miran las listas de votación de las mesas electorales en el colegio habilitado en el Centro Cívico de Balàfia de Lleida

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Los colegios electorales han abierto este domingo a las 9 de la mañana después de la constitución de las mesas, dando el pistoletazo de salida a una jornada que llega en un contexto incierto, sin que se haya agotado la legislatura actual y después de una campaña polarizada entre derecha e izquierda. 38,6 millones de ciudadanos del estado español – de los cuales casi 6 millones de catalanes - están llamados en las urnas para decidir cuál será la nueva composición de las Cortes Generales.

La votación finalizará a las ocho de la noche y empezará entonces el escrutinio, que contará primero las papeletas del Congreso de los Diputados y, a continuación, los votos del Senado. En total se han habilitado 61.033 mesas electorales repartidas en 22.493 colegios.

En la demarcación de Lleida hay habilitadas 313 sedes electorales, 41 de los cuales en la capital. Además, 8.600 personas, según la Subdelegación del Gobierno español, han votado por correo.

El col·legi Frederic Godàs de Lleida, seu electoral | AMADO FOROLLA

El primer candidato que ha votado ha sido el del PSOE, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo hará entre las nueve y las nueve y media al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid. Después lo hará el popular Albert Núñez Feijóo, hacia las 10.30, al Colegio Ramiro de Maeztu.

Hacia las 11, la presidenciable de Frente Amplio, Ada Colau, está previsto que vote en el Instituto la Sedeta de Barcelona. A la misma hora, lo hará el candidato de ERC, Gabriel Rufián, a la escuela Mercè Rodoreda.

A las once y media será el turno del candidato de Vox, Santiago Abascal, al Colegio Pinar del Rey. La previsión es que media hora más tarde vote a la candidata de Juntos, Míriam Nogueras, que lo hará en el Hogar de Ancianos Parque Municipal de Mataró.

España se encamina hacia una nueva legislatura a partir de los resultados que salgan de las urnas. En el conjunto del Estado se eligen 350 diputados y 209 senadores. Este año se han presentado un total de 556 candidaturas en el Congreso, de las cuales 534 han sido proclamadas. En el Senado se han presentado 374, con 361 proclamados. Este 2026 hay 1.939 hombres y 1.881 mujeres que se presentan como candidatos titulares al Congreso. En el Senado hay 447 hombres y 355 mujeres, también como titulares. Con respecto a la Administración Electoral, esta está formada por una Junta Electoral Central, una cincuentena de Juntas Electorales Provinciales, como también 303 Juntas Electorales de Zona. En total se vota en 8.132 municipios de todo el estado español.

En Catalunya, se escogen 48 diputados y 16 senadores, distribuidos entre las cuatro circunscripciones electorales con 32 diputados y 4 senadores en Barcelona; 6 diputados y 4 senadores en Gerona; 4 diputados y 4 senadores en Lleida; y 6 diputados y 4 senadores en Tarragona. Además, el Parlament de Catalunya designa a 8 senadores de representación autonómica. Estos senadores no son escogidos directamente por la ciudadanía en las urnas, sino que son nombrados por el Parlamento de acuerdo con la composición política de la cámara.

Funcionamiento de la jornada electoral

La jornada electoral arrancará con la constitución de las mesas electorales a las ocho de la mañana y la apertura de colegios una hora más tarde, a las nueve. Los adelantos de participación y la información provisional de resultados se podrá consultar a la página web oficial de los comicios, que estará operativa desde la mañana. A las ocho de la noche se cerrarán las votaciones y las juntas electorales podrán empezar con el escrutinio provisional de votos.

A partir del lunes 30 se conocerá el resultado casi definitivo de las elecciones a la espera de incorporar el voto de los españoles residentes en el extranjero. Este se empezará a contar el viernes día 5 de diciembre y tiene que acabar como máximo el 8, aunque el recuento puede finalizar durante el primer día.

En total, habrá habilitadas 61.033 mesas electorales en 22.493 colegios con 210.000 urnas, 86.000.000 sobres y 930.000 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas. El presupuesto para las elecciones generales asciende a los 243.408.647 euros.

Por primera vez en un proceso electoral en España, los votantes podrán hacer uso del DNI digital, una nueva opción que será válida para ejercer el derecho al voto. Para ponerlo en práctica se dotará las mesas de dispositivos de lectura – más de 60.000 terminales – distribuidos con instrucciones específicas con respecto a su uso. Se mantiene la identificación mediante el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir originales, aunque estén caducados.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en estos comicios podrán votar a 38.616.949 electores, de los cuales 35.953.542 residen en España y 2.663.407, en el extranjero. Con respecto a los residentes del estado español, un total de 1.615.034 podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido los dieciocho años desde la anterior votación en las Cortes, celebrada el 23 de julio del 2023.

2.674 colegios y 9.076 mesas en Catalunya

Catalunya dispondrá de 2.674 colegios y 9.076 mesas para las elecciones generales en que están convocados a las urnas 5.926.487 catalanes. Por demarcaciones, Barcelona concentrará 1.613 colegios y 6.548 mesas; Tarragona, 359 colegios y 1.072 mesas; Girona, 389 colegios y 894 mesas, y Lleida, 313 colegios y 562 mesas. Se han imprimido más de 71 millones de papeletas y más de 8 millones de sobres de votación.

Los casi 6 millones de catalanes que están llamados a votar representan 223.028 más que en los comicios del 23 de julio del 2023. Del total de censados, 344.356 son residentes en el extranjero y forman parte del censo de votantes ausentes (CERA), lo que representa el 5,81% del conjunto de electores.

Con respecto al voto por correo, se han registrado 129.918 solicitudes, de las cuales 96.723 se han tramitado presencialmente en las oficinas de Correos, es decir, tres de cada cuatro. 33.195 personas lo han pedido por internet. El incremento con respecto a los comicios de noviembre del 2019 se ha producido en todas las demarcaciones, especialmente en Barcelona, con un 32,2% más. Las cifras corresponden a solicitudes y no al número final de votos emitidos o recibidos.

El dispositivo también contará con 6.375 representantes de la administración, que se encargarán de colaborar en la constitución de las mesas y de transmitir los datos de participación. En el ámbito de la seguridad, se movilizarán 10.619 agentes: 889 efectivos de la Policía Nacional, 1.260 de la Guardia Civil, 5.510 de los Mossos d'Esquadra y 2.960 de las policías locales.

El 23 de diciembre, constitución del nuevo Congreso

La constitución de las Cortes Generales – Congreso y Senado- de la nueva legislatura tendrá lugar el próximo 23 de diciembre. La sesión se iniciará con la creación de una Mesa de Edad en el Congreso, presidida por el diputado o diputada de más edad y asistida por los más jóvenes, que harán de secretarios. Este órgano declarará abierta la sesión y uno de los secretarios leerá el decreto de convocatoria y el nombre de los diputados electos. A continuación, se escogerá el presidente del Congreso mediante una votación secreta y en urna. Será proclamado presidente el candidato que obtenga a la mayoría absoluta de los diputados.

Si ningún candidato lo alcanza, se hará una segunda votación entre los dos candidatos que hayan obtenido más votos y será escogido quien consiga más. Después se escogerán los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios. En los dos casos, los diputados escribirán un solo nombre en la papeleta y serán escogidos los candidatos que obtengan más votos, por orden sucesivo. Si hay empate, se volverá a votar entre las candidaturas que hayan quedado igualadas hasta que una tenga más votos.

Una vez escogida la Mesa, los diputados electos prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución. Serán llamados por orden alfabético y responderán desde su escaño. Completado este trámite, la presidencia del Congreso declarará constituida la cámara baja y levantará la sesión.

La investidura

Constituidas las Cortes, empezará el procedimiento para la investidura del presidente del gobierno español. El Rey iniciará la ronda de consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y, después de las consultas, propondrá un candidato a la presidencia.

El candidato que Felipe VI proponga tendrá que exponer su programa político ante el Congreso y pedir la confianza de los diputados. Para ser investido, necesitará una mayoría absoluta en primera votación o, si no lo consigue, una mayoría simple en una segunda votación, que se producirá 48 horas después de la primera.

Si pasan dos meses desde la primera votación de la investidura sin que ningún candidato consiga la confianza del Congreso, el Rey tendrá que disolver las cámaras y convocar unas nuevas elecciones.