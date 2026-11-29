Un votante utiliza el DNI digital para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Mérida. Los colegios electorales abrieron en España a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno. EFE/ Jero MoralesEFE

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Una vez solventadas algunas incidencias en el uso del DNI digital, que por primera vez se puede utilizar para identificarse en las urnas, la jornada electoral ha registrado pocas anécdotas en colegios que se han llenado más de lo habitual, lo que algunos miembros de la mesas han decidido tomárselo con humor.

Como el presidente de la mesa en la que ha votado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un instituto madrileño que le ha dicho: "Aquí vota Anatop At'" cuando estaba conversando con él sobre el hecho de que su mujer lo hacía en otra mesa.

También se lo ha tomado con humor la candidata de Frente Amplio Ada Colau cuando alguien le ha indicado que se había dejado el DNI en la mesa tras votar en Barcelona y entregárselo poco después.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha topado con algunas complicaciones cuando ha querido votar con el DNI digital y había problemas de cobertura.

Tampoco han faltado equívocos y dudas respecto a las papeletas para el Senado tras el acuerdo entre PSOE y las formaciones integradas en el Frente Amplio para concurrir conjuntamente en varias circunscripciones bajo la denominación Senado de Progreso, Además, según algunos interventores, otros han confundido la papeleta de Frente Amplio con la de Frente Obrero.

Con el mismo nombre

En Armilla (Granada) un hombre ha votado este domingo por error en una mesa distinta a la que le correspondía al confundirse con otro elector con el que comparte nombre y primer apellido, una incidencia de la que han levantado acta las dos mesas implicadas y la Junta Electoral Central.

Los dos electores coincidían en el nombre y el primer apellido, por lo que uno de ellos ha depositado su voto a las 09:30 horas en la mesa número 9, cuando en realidad le correspondía votar en la número 5.

La incidencia se ha resuelto dando por válidos ambos sufragios. Para evitar que el elector pudiera votar dos veces, en la mesa número 5 ha quedado constancia de que ya había ejercido su derecho al voto.

Burriana y Villarroya, los récords

Como en todos los comicios, se han registrado los récord de las votaciones.

Una mesa situada en un polideportivo de Burriana (Castellón) ha sido la primera en constituirse y, como cada cita electoral, el pueblo riojano de Villarroya ha sido el primero en cerrar las urnas al haber votado en pocos minutos todos los electores, aunque sin batir su propio récord porque un voto recibido por correo ha demorado el cierre unos minutos.

Por su parte, tres miembros de mesa con discapacidad auditiva han pedido intérprete de lengua de signos. En concreto, en mesas de Astillero (Cantabria), Leganés (Madrid) y Murcia capital.

Vecinos comen con su alcalde

Como curiosidad, en Talavera de la Reina los cinco electores censados en el pequeño municipio toledano de Illán de Vacas pasan la jornada al calor de la lumbre, sin televisión, y compartiendo una comida en el colegio electoral, que está ubicado en la casa del alcalde, Javier Bollaín (PP).

Este pueblo, cercano a Talavera de la Reina, siempre ha tenido a gala ser uno de los primeros en cerrar la mesa electoral, una vez que habían votado los tres vecinos censados que la constituían.

Pero este año tendrán que esperar hasta el final de la jornada hasta que llegue el cartero, hacia las 19:30 horas, para recoger los sobres y el teléfono habilitado para el voto con DNI electrónico.

Relevos por incomparecencias y cambio a mujer lactante

En la localidad palentina de Revenga de Campos se dio aviso a la Policía Nacional al no acudir un titular de mesa ni responder a las llamadas, y al no ser localizado se ha optado por nombrar a un nuevo representante.

Situaciones similares se han resuelto mediante relevos en Peleagonzalo (Zamora), donde se ha activado a un suplente y se ha abierto el procedimiento interno correspondiente tras no lograr contactar con el titular, y en una mesa de Soria capital que se ha cubierto de inmediato por personal en reserva.

En Salamanca se ha registrado la sustitución voluntaria de una segunda suplente de vocal, una mujer lactante, en un colegio de la capital por un suplente de otra mesa del mismo centro con el visto bueno de la mesa y la Junta Electoral de Zona.

Leves demoras de apertura

Un colegio electoral ubicado en el centro educativo 'Francisco Pizaro' de Cáceres tendrá que cerrar veinte minutos más tarde de lo establecido por la normativa electoral, es decir a las 20:22 horas, tras registrar un retraso a la hora de iniciar su actividad.

Dos colegios electorales ubicados en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc y en Pals (Girona) han tenido que cerrar temporalmente sus puertas por la mañana al no haber papeletas de Alhora, la formación independentista que encabeza Jordi Graupera, hasta que han podido llevarlas.

Algo que se ha repetido en el colegio electoral instalado en los Maristas de Sants-Les Corts, lo que también ha provocado que tuviese que cerrar sus puertas hasta que llegaran las papeletas de esta candidatura.

En la localidad vallisoletana de Villavellid la mesa abrió sobre las 9:30 horas al no localizarse inicialmente el listado del censo electoral, por lo que cerrará a las 20:30 horas para garantizar a los vecinos el horario completo de votación.

También un colegio de Barbate (Cádiz) tendrá que alargar media hora el cierre de la votación por una incidencia técnica.

En un colegio de valencia el presidente de una mesa electoral no ha dejado votar a una mujer hasta que se quitado una camiseta con el lema 'Acció Antifeixista' ('Acción antifascista'), lo que ha provocado una queja de Compromís.