Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El joven leridano Roger Rosell ha creado la aplicación RedCarpet, un sistema de movilidad inteligente que crea rutas a pie personalizadas para mejorar la seguridad de los peatones. La app utiliza tecnología avanzada y analiza diferentes indicadores del entorno urbano para generar rutas más seguras en función de la zona y del momento del desplazamiento. De esta manera y dependiendo de las necesidades del usuario, RedCarpet adapta recorridos para las personas con movilidad reducida, elabora trayectos para andar por zonas más transitadas e iluminadas y también ofrece itinerarios turísticos.

La aplicación nace a raíz de una sensación de inseguridad que Rosell detectó en personas de su entorno cuando estas se desplazaban, sobre todo en el momento de vuelta hacia casa después de trabajar o cuando se hace de noche. El creador de la app describe el software como una app "muy intuitiva" y disponible a los sistemas operativos de Android e iOS en 7 idiomas. "Es muy visual, no tiene mucha letra y fácil de utilizar para todos los públicos", ha explicado.

Para crear las rutas, la aplicación analiza indicadores del entorno urbano como la hora del día, la época del año, la iluminación de las calles, la actividad en la vía pública y estadísticas oficiales relacionadas con la seguridad ciudadana y la criminalidad. Así, el usuario puede escoger entre tres modalidades de ruta. La primera combina seguridad, comodidad y eficiencia; la segunda prioriza reducir al máximo la exposición a situaciones de riesgo; y la tercera ofrece una ruta rápida de la navegación convencional.

Rosell ha apuntado que, desde la puesta en marcha de RedCarpet, "vemos que sobre todo utiliza la aplicación el público femenino y durante las horas nocturnas, ya sea para desplazarse al trabajo o cuando salen de fiesta". El joven emprendedor también ha incidido en la posibilidad de que los usuarios puedan compartir su ubicación con sus personas de confianza. "Miembros de una familia pueden estar conectados. Padres con hijos adolescentes o con los abuelos. Entonces, si se desvían de la ruta prevista les llega una notificación", ha detallado.

Durante el trayecto, el usuario también recibe en tiempo real avisos relacionados con incidencias, alteraciones en la zona por donde andan o riesgos que puedan afectar al trayecto. Además, el software cuenta con tecnología concreta que se activa en caso de contratiempo. "La app tiene un botón S.O.S que permite grabar audio, vídeo a doble cámara y enviar la ubicación a tus contactos de confianza, siempre con la opción de contactar con el teléfono de urgencias 112", ha destacado Rosell.

La aplicación ha sido galardonada con el Premio Creatic 2026 al mejor proyecto de emprendeduría universitaria, hecho que ha permitido a Rosell iniciar colaboraciones con empresas y administraciones públicas, ofreciendo desarrollo de software, innovación tecnológica y soluciones de movilidad. Actualmente, el equipo de RedCarpet está formado por una decena de profesionales entre programadores, abogados y analistas de tendencias.