Un total de 14.277 jóvenes de las comarcas leridanas son llamados a votar hoy por primera vez en unas elecciones generales. Son los que llegaron a la mayoría de edad desde los últimos comicios en las Cortes Generales, el 23 de julio de 2023. SEGRE ha hablado con seis jóvenes que este domingo ejercen por primera vez su derecho a voto.

Lolita De Sancha Vilalta , de Tàrrega: Tengo intención de ir a votar porque es un derecho muy importante y una oportunidad para hacer sentir mi opinión sobre el futuro del país. Creo que es importante que los jóvenes tengamos voz en las decisiones políticas . Me gustaría que el próximo gobierno escuchase la ciudadanía y diera respuesta a problemas como el precio de la vivienda, la falta de oportunidades y el alto coste de la vida”.

, de Tàrrega: Tengo intención de ir a votar porque es un derecho muy importante y una oportunidad para hacer mi opinión sobre el futuro del país. Creo que . Me gustaría que el próximo gobierno escuchase la ciudadanía y diera respuesta a problemas como el precio de la vivienda, la falta de oportunidades y el alto coste de la vida”. Vinyet Pariera Gómez , de Lleida: “Iré a votar porque pienso que es importante participar y dar mi opinión. Todavía no tengo claro por quién votaré, intento informarme sobre las diferentes opciones para formarme mi propia opinión . Me preocupa el precio de la vivienda, cada vez parece más difícil independizarse. También me preocupa el coste de la vida y la dificultad de encontrar un empleo con buenas condiciones”.

Pariera , de Lleida: “Iré a votar porque pienso que es importante participar y dar mi opinión. Todavía no tengo claro por quién votaré, . Me preocupa el precio de la vivienda, cada vez parece más difícil independizarse. También me preocupa el coste de la vida y la dificultad de encontrar un empleo con buenas condiciones”. Martí Paüls Rivero , de Corbins: “Iré a votar porque creo que es una oportunidad de decidir el futuro del país . Tengo claro por quién votar, me baso en lo que he leído, escuchado y hablado en casa. Lo que más me preocupa es que se privatice la salud. También me preocupa la dificultad acceso a la vivienda para los jóvenes por los altos precios. Creo que la gran mayoría de políticos se centran más en sus intereses que en los del país.”

, de Corbins: “Iré a votar porque creo que . Tengo claro por quién votar, me baso en lo que he leído, escuchado y hablado en casa. Lo que más me preocupa es que se privatice la salud. También me preocupa la dificultad acceso a la vivienda para los jóvenes por los altos precios. Creo que la gran mayoría de políticos se centran más en sus intereses que en los del país.” Berta Mur Montiu , de Lleida: "Iré a votar, ya que nuestro voto decidirá quién gobierna y eso quiere decir que, en parte, el futuro está en nuestras manos. Además, como mujer, soy consciente de que la lucha por el sufragio femenino costó mucho y, aunque ahora lo demos por hecho, tener un derecho hoy no comporta tenerlo siempre . Me preocupa el acceso a la vivienda, pero también que se normalizan los discursos de odio”.

, de Lleida: "Iré a votar, ya que nuestro voto decidirá quién gobierna y eso quiere decir que, en parte, el futuro está en nuestras manos. Además, como mujer, soy consciente de que la lucha por el sufragio femenino costó mucho y, aunque ahora lo demos por hecho, . Me preocupa el acceso a la vivienda, pero también que se normalizan los discursos de odio”. Pep Berengué , de Mollerussa: “Ejerceré mi derecho al voto por primera vez, no sólo por interés en la política y para que mis ideas estén representadas, sino porque también lo considero una obligación moral . Como sociedad nos jugamos mucho, y especialmente como jóvenes, porque están en juego las bases de la sociedad en la cual viviremos. No sólo es importante votar, sino también saber qué votamos y qué futuro queremos”.

, de Mollerussa: “Ejerceré mi derecho al voto por primera vez, no sólo por interés en la política y para que mis ideas estén representadas, sino porque también . Como sociedad nos jugamos mucho, y especialmente como jóvenes, porque están en juego las bases de la sociedad en la cual viviremos. No sólo es importante votar, sino también saber qué votamos y qué futuro queremos”. Lucia Cerezo , de Lleida: “Mi familia ha estado totalmente apolítica. Todas las desgracias que pasan en España han hecho que los jóvenes despertemos de la inconsciencia. Tenemos que votar. Sería muy incoherente, como mujer ante las desigualdades que hemos sufrido, que no vaya a votar. Creo que cada vez los jóvenes nos movilizamos más después de lo que estamos viviendo. Podemos aportar mucho a la sociedad.”