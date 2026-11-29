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Un hombre de 88 años ha muerto este domingo por la mañana en Barcelona cuando ha acudido a votar a las elecciones generales. Según ha avanzado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, el hombre se ha indispuesto cuando estaba en el colegio electoral.

Fuentes municipales consultadas por la ACN han detallado que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en el IES Carrasco i Formiguera, en el distrito de Nou Barris.

Tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han acudido al colegio electoral para atenderlo, pero no han podido reanimarlo.