La nova sèrie de Nicole Kidman sobre expatriats a Hong Kong genera polèmica per possible censura

Publicado por EFE

Verificado por Creado: Actualizado:

La nova sèrie de televisió protagonitzada per Nicole Kidman, centrada en la vida dels expatriats a Hong Kong, ha estat criticada per una suposada representació negativa de la ciutat, motiu pel qual hauria estat censurada al territori.

La producció de sis capítols, dirigida per la cineasta nord-americana d’origen xinès Lulu Wang, narra la vida de tres dones nord-americanes que viuen a Hong Kong durant l’any 2014, mentre afronten una tragèdia comuna enmig d’una tensa dinàmica de diferències socials i un panorama polític cada vegada més tens.

Malgrat que es va estrenar per a tot el món el passat divendres 26 de gener, el públic local no va poder accedir als dos primers episodis, però sí a través d’una xarxa privada virtual (VPN), serveis de pagament per connectar-se a servidors estrangers i així poder accedir a pàgines web censurades en un territori.

Les autoritats hongkongueses han negat haver vetat la sèrie -que retrata el Moviment dels Paraigües en favor de la democràcia, moment en què la ciutat es va veure sacsejada per multitudinàries protestes en 2014- al·legant que el públic local no pot accedir a la sèrie a causa de les restriccions de la plataforma que l’emet.

L’Oficina de Cultura, Esports i Turisme va informar que l’Oficina de Serveis Cinematogràfics de Hong Kong va proporcionar assistència per al rodatge en exteriors de la producció, que va durar més d’un any i va comptar amb un equip de més de 200 persones.

El rodatge va provocar una gran indignació a la ciutat, l’agost de 2021, quan es va permetre a la coproductora Kidman saltar-se la quarantena obligatòria que s’imposava als nouvinguts com a part dels esforços per controlar la pandèmia.

En aquell moment, el govern va argumentar que se li havia concedit permís per dur a terme "un treball professional específic que contribuiria al funcionament i al creixement de l’economia hongkonguesa".

No obstant, després de presentar-se la sèrie, la parlamentària Doreen Kong va assenyalar que, malgrat que el rodatge de la ficció no va infringir cap llei, sí que va posar el govern local en una posició incòmoda, "perquè l’esmentada exempció no va conduir a un resultat que exhibís la ciutat sota una perspectiva del tot positiva", segons el rotatiu South China Morning Post.

En relació amb la controvèrsia sobre la disponibilitat de la sèrie al territori semiautònom, el legislador Dominic Lee va afirmar que la decisió va ser presa per la plataforma emissora, la nord-americana Amazon.

No obstant, Lee va argumentar que haurien d’haver estat informats sobre el contingut durant la seua producció, a fi de projectar una imatge positiva de la ciutat, ja que, segons ell, aborda la temàtica de la suposada monotonia de la ciutat i inclou escenes del moviment il·legal de protesta "Ocupar Central".

Malgrat que l’Oficina de Comerç i Desenvolupament Econòmic hongkonguesa ha declarat que les lleis de censura no s’apliquen als serveis en línia, les seues plataformes poden ser objecte de la llei de seguretat nacional que Pequín va imposar a Hong Kong el 2020 després de mesos de protestes i disturbis a favor de la democràcia.

A més, un episodi de The Simpson que contenia una controvertida escena a la plaça de Tiananmen de Pequín -on es van produir les protestes estudiantils de 1989 en les quals es calcula que van morir centenars de persones- va ser retirat de Disney+ el 2021.

L’eliminació del capítol va provocar preocupacions sobre una possible "censura a l’estil continental", generant debats sobre la llibertat d’expressió i la influència dels interessos polítics en la indústria de l’entreteniment.