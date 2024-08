Una abogada echa por tierra la versión de Daniel Guzmán

‘Espejo público’. Tras salir a la luz que había sido condenado por un presunto delito leve de lesiones a unos jóvenes que habían ocupado

una de sus propiedades en Madrid, el actor habló con Espejo público comentando que "este juicio es nulo, nunca me ha llegado la denuncia". No obstante, la abogada Montse Suárez asegura que Daniel miente y le tacha de cobarde: "La ley permite, en este tipo de procedimientos, que el acusado no asista al juicio, bastante poco le ha caído".