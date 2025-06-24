El instituto de Almenar triunfa en el ‘Pica lletres’ en radio y televisión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los alumnos del instituto de Almenar fueron los grandes triunfadores de una nueva edición de Pica lletres, el concurso de lengua catalana producido por las radios y televisiones locales de La Xarxa, de la que forma parte Lleida Televisió. Ferran Vilamajó, que cursa tercero de ESO en Almenar, se impuso en la edición televisiva, cuya final se celebró en el teatro de Esparreguera. El alumno leridano se impuso deletreando la palabra metamorfitzaríeu, mientras que su rival falló con fotocolorímetre. Mientras, Pau Fernández, Edgar Garcia e Isaac Farreny, que cursan segundo de ESO en el mismo instituto de Almenar, fueron los ganadores de la versión radiofónica, en la que tuvieron que superar tres niveles de deletreo y varios juegos lingüísticos como el barbarisme intrús, la definició amagada, l’embarbussament, la frase feta i saps d’on soc?