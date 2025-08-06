‘Joc de cartes’ vuelve esta noche con nuevas rutas gastronómicas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El chef Marc Ribas pasará otro verano degustando la gastronomía catalana con el estreno, esta noche (22.05) en TV3, de Joc de cartes estiu. El concurso de cocina se ha convertido en un referente de 3CAT después de haber visitado más de 500 locales. Sin embargo, en esta novena edición del programa, Lleida no tendrá cabida. Ribas comienza hoy el programa buscando el restaurante más romántico de Barcelona y visitará Cuadro Barcelona, en Sant Martí; Club61, en el Eixample, cerca de Arc de Triomf, y Gran Tonino, en Sarrià-Sant Gervasi. Después, Joc de cartes recupera capítulos de la octava y séptima temporada, en los que Ribas busca el mejor restaurante del Port Vell: La Cala, La Brisa o el Rooster and Bubbles. Para cerrar la noche elegirá el mejor local centenario de la ciudad entre Can Miserias (1921), La Palmera (1862) o Glaciar (1922).