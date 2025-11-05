La Marató incluye 3.000 actividades y Kelly Isaiah canta en el disco solidario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Marató de 3CAT, que este año estará dedicada a la lucha contra el cáncer, contará con 3.000 actividades populares en las que se alternarán la divulgación, las entrevistas y las actuaciones. El acto central tendrá lugar el 14 de diciembre bajo el eslogan Detectem-ho, arreglem-ho, y Ramon Pellicer será el encargado de conducir el programa televisivo: por la mañana lo hará desde la torre Bellesguard de Barcelona y, por la tarde, desde los estudios de 3CAT en Sant Joan Despí. Por su parte, Roger Escapa dirigirá un especial de El Suplement de Catalunya Ràdio desde el Port de Tarragona. Además de los presentadores de los canales de 3CAT, La Marató contará con varios rostros conocidos que compartirán su experiencia con el cáncer: Julia Otero, Pablo Alborán, Òscar Dalmau, Fina Brunet y Ricky Rubio.

Por otro lado, el 30 de este mes se pondrá a la venta la 21 edición del Disc de La Marató, en la que colaboran numerosos artistas versionando, en catalán, canciones muy conocidas. Entre ellos destacan Manolo García, Ana Torroja, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Alfred García, Gisela y Els Catarres. El cantante leridano Kelly Isaiah también participa junto a Mónica Green y Vocal Groove versionando Stand by Me, canción de 1961 popularizada por Ben E. King.