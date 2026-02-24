‘Sense ficció’ examina ‘Tauró’ de Spielberg en su 50 aniversario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tauró, que catapultó a Steven Spielberg a la fama y traumatizó a generaciones de espectadores, cumple 50 años y Sense ficció emite (22.05) El tauró de l’Spielberg, en el que se examina la importancia, el legado y el impacto perdurable de la película. Estrenada en 1975, Tauró marcó un antes y un después tanto para Spielberg como para el cine estadounidense. Creada inicialmente como un thriller de serie B, la producción acabó convirtiéndose en un proyecto de gran presupuesto que, durante un accidental rodaje –en mar abierto y con un tiburón mecánico problemático–, parecía destinado al fracaso. Las dificultades técnicas obligaron al director a insinuar más que mostrar el depredador y el icónico tema musical minimalista de John Williams se convirtió en una de las señas de identidad del film. El resultado fue un fenómeno cultural.