3Cat emite el documental de la militarización de las escuelas rusas

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El programa Sense ficció (22.05) de 3Cat estrena Mr. Nobody Against Putin, un documental ganador de un Oscar la pasada madrugada y del Bafta en 2026 que revela desde una escuela la militarización del sistema educativo ruso tras la invasión de Ucrania.

El film sigue la historia de Pavel Paixa Talankin, un profesor de Primaria que decide grabar en secreto la transformación de su escuela. Ante la implantación de nuevas políticas de educación, el docente documenta cómo los centros escolares pasan a promover actos militares, ceremonias patrióticas y actividades de entrenamiento para los alumnos. Talankin muestra la creciente presencia de propaganda estatal y el reclutamiento de jóvenes para la guerra. El documental recoge también el momento en que el profesor decide abandonar Rusia tras temer por su seguridad.