‘El foraster’ celebra sus diez años del programa en el Palau Sant Jordi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

TV3 emite hoy a las 22.05 horas El foraster al Palau Sant Jordi, una edición especial del programa presentada por Quim Masferrer. El espacio recupera el espectáculo multitudinario que se celebró el pasado 30 de mayo en Barcelona, ante más de 15.000 espectadores, para conmemorar las diez temporadas y los más de trece años de trayectoria del formato. La cita reunió a algunos de los protagonistas más emblemáticos de los 120 pueblos que Masferrer ha visitado durante su recorrido por Catalunya. El espectáculo cuenta con reencuentros, historias y anécdotas de los vecinos que han pasado por el programa, además de música en directo, actuaciones especiales y varias sorpresas. Esta emisión servirá también como antesala del regreso del formato a la programación habitual de TV3. La cadena estrenará el próximo lunes 16 una nueva temporada.