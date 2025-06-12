Eurecat Lleida impulsa proyectos de innovación en sostenibilidad rural

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El centro tecnológico Eurecat Lleida reforzará su estrategia de innovación tecnológica avanzada para el ecosistema leridano, convirtiendo su sede en un nodo de proyectos que potenciarán la sostenibilidad rural y la transformación digital industrial, con la inteligencia artificial como vector transversal de diferenciación. Así lo ha anunciado este martes el director general de Eurecat, Xavier López, durante la visita institucional del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la regidora de Promoción Económica, Pilar Bosch, a las instalaciones del centro.

"El nuevo Plan estratégico de Eurecat a tres años apuesta por nuevas líneas de investigación orientadas a dar respuesta a los grandes desafíos de las empresas, con enfoques multitecnológicos, multisectoriales y sociales adaptados a las singularidades y fortalezas de cada territorio", ha destacado López durante el encuentro. Asimismo, ha remarcado que "Eurecat se ha consolidado como polo de referencia para la atracción y la retención de talento altamente cualificado en Lleida, generando vocaciones tecnológicas y ofreciendo trayectorias profesionales vinculadas a la investigación aplicada y a la innovación industrial".

El crecimiento experimentado por la sede leridana es notable, pasando de siete profesionales en 2015 a los 37 actuales, gracias "al despliegue de proyectos e iniciativas basados en tecnologías punteras", donde Eurecat "refuerza su papel como motor de desarrollo y como plataforma para consolidar una nueva generación de profesionales tecnológicos arraigados en el territorio", ha subrayado el director general.

Agenda tecnológica ambiciosa para los próximos años

En los próximos años, Eurecat Lleida implementará una agenda tecnológica orientada a afrontar los principales retos sociales y empresariales desde una perspectiva integral. La estrategia contempla el desarrollo de soluciones avanzadas en gestión urbana, agricultura de precisión y sostenibilidad, impulsando líneas de vanguardia en inteligencia artificial, biología sintética, tecnologías ambientales, ciencias de la vida y robótica aplicables a sectores como la industria alimentaria, el uso eficiente de recursos, la salud y el medio ambiente.

Gabriel Anzaldi, gerente de Eurecat Lleida y director de Ecosistemas de Eurecat, ha señalado que "impulsaremos líneas que integren la tecnología con la realidad del territorio, con soluciones que aborden simultáneamente la innovación empresarial, el bienestar de las personas y la sostenibilidad ambiental". La hoja de ruta prevé avances significativos en robótica cognitiva y autónoma para automatizar procesos industriales y agrícolas, así como en robótica asistencial enfocada al cuidado de las personas, mediante la integración de tecnologías orientadas a la salud cognitiva y al bienestar emocional.

Además, el centro tecnológico priorizará el desarrollo de soluciones para la descarbonización, el mejor aprovechamiento de recursos y la promoción de prácticas empresariales más limpias y eficientes, contribuyendo a una transición verde y sostenible en el territorio leridano.

Una década de innovación tecnológica en Lleida

Según ha explicado Anzaldi, Eurecat Lleida "ha consolidado su posición como agente estratégico para la innovación con las empresas del territorio, tras una trayectoria de 10 años que han configurado una historia de innovación tecnológica, de alianzas estratégicas y de compromiso con todos los actores del territorio". Este compromiso se refleja en la colaboración con empresas, centros de conocimiento, asociaciones, cooperativas, clústeres y administraciones que conforman la Comisión territorial del centro tecnológico.

"Ahora, con el inicio de un nuevo Plan estratégico trienal, Eurecat redobla su compromiso de proximidad, acelerando la aplicabilidad del conocimiento y la industrialización de la innovación con empresas en sectores clave como la agroalimentación, la maquinaria agrícola y la salud, entre otras", ha añadido el gerente.

Para Xavier López, esta nueva etapa "representa la evolución natural de una trayectoria sólida, que ahora se proyecta con más ambición y visión transformadora para integrar todo el ecosistema empresarial e innovador en una apuesta colectiva por el progreso sostenible y la soberanía tecnológica local".

Objetivos de crecimiento y misiones tecnológicas

El nuevo Plan estratégico de Eurecat define misiones tecnológicas orientadas a dar respuesta a grandes retos globales como la salud y el bienestar a lo largo de la vida, la autonomía industrial y la soberanía tecnológica, la calidad ambiental y la resiliencia climática, y la nueva era digital. Con esta visión, el centro tecnológico prevé crecer más del 40% en los próximos tres años y alcanzar los 100 millones de euros de ingresos, desarrollando soluciones transformadoras junto a empresas de todos los tamaños.

Actualmente, Eurecat aglutina la experiencia de más de 800 profesionales, genera un volumen de ingresos superior a los 69 millones de euros anuales y presta servicio a más de 3.200 empresas. Cuenta con once sedes en Cataluña, situadas en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, además de presencia en Málaga, Madrid y Chile. Participa en más de 200 grandes proyectos consorciados de I+D+i y cuenta con más de 230 patentes y 10 spin-off.