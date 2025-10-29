Fecha límite para la Ley Antifraude... con empresas que no saben ni cuándo ni cómo adaptarse a la normativa

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

Hoy todavía hay muchas empresas que se preguntan cuándo será el momento para adaptarse a la nueva normativa de facturación electrónica. La entrada en vigor es a tocar: el 1 de enero de 2026. Aunque muchas empresas han reaccionado en los últimos meses, todavía hay que no tienen las cosas claras y continúan pendientes de tomar decisiones. Tal como explica Víctor Bernués, consultor de Esofitec , empresa leridana especializada en implantación de soluciones ERP y software de facturación, “en este punto ya se está poniendo en escaque la operativa diaria de muchas empresas. Esperar hasta el último momento está metiendo en un cuello de botella tanto los proveedores tecnológicos como los mismos negocios”.

Un margen más corto de lo que parece

Ya estamos en otoño, y todavía hay un porcentaje elevado de empresas sin adaptar sus sistemas y con el cierre de ejercicio a tocar. Como recuerda el consultor, “los cambios bien hechos no se improvisan en diciembre”. Eso quiere decir que esperar hasta las últimas semanas del año puede poner en riesgo tanto el cumplimiento normativo como la eficiencia interna de la empresa. Las empresas que no planifiquen con antelación podrían encontrarse con problemas de sincronización con sus programas de facturación y dificultades por integrar ventas de diferentes canales.

Con el cierre de ejercicio a tocar, esperar hasta el último momento puede generar cuellos de botella y problemas operativo



Del Excel al Verifactu : las dudas más reales

Aunque la teoría es clara, en la práctica muchas empresas continúan lejos de la adaptación. Bernués confirma que “todavía hay empresarios que no saben si su programa actual se puede actualizar o si tienen que adquirir uno nuevo, o como integran sus ventas en línea con las de la tienda física. Otros temen no saber justificar ante Hacienda el uso correcto del software”. Esta confusión afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que a menudo no disponen de un departamento IT dedicado y dependen de sus asesores externos para resolver las dudas sobre la adaptación del software.

Cambios obligatorios de la Ley Antifraude

Cumplir en enero con la Ley Antifraude significa para algunas empresas cambiar sus programas de facturación, para otros modificar circuitos y conexiones con otros programas y, para ciertas, adquirir nuevos hábitos adaptados a las restricciones que establece la normativa a los sistemas de facturación.

La novedad, como hemos repetido en muchas ocasiones, no está en la normativa de facturación en sí, sino en la aplicación de esta al software de facturación, subraya al consultor de Esofitec. Además, asegura que las dudas no son sólo técnicos, sino también operativos: como gestionar procesos internos, adaptar flujos de trabajo y coordinar equipos para garantizar el cumplimiento normativo.

Ejemplo práctico de adaptación

Bernués nos pone un ejemplo: una cliente que tiene una tienda en línea hasta ahora exportaba sus ventas del ecommerce en un Excel, y la persona de administración vinculaba estas ventas con el programa de facturación. Después, descargaba toda la información en el Excel otra vez y pasaba el archivo a su asesor, que utilizaba este Excel para procesar la contabilidad. Esta manera de trabajar, muy habitual, queda obsoleta desde el punto de vista de la eficiencia y no está adaptada a la normativa. La implementación de un programa adaptado evita duplicaciones y errores, además de simplificar los procesos internos de la empresa.

Fabricantes y distribuidores

Los fabricantes y distribuidores de software están obligados desde el 29 de julio de 2025 a comercializar únicamente soluciones adaptadas a la Ley Antifraude. Este margen está sirviendo de “campo de pruebas” para muchas empresas, que pueden empezar a familiarizarse con los cambios y detectar posibles problemas antes de la fecha límite.

Dudas operativas más habituales

Cuando las empresas empiezan a trabajar con el software adaptado, aparecen consultas relacionadas con la operativa. Algunos preguntan cómo pueden modificar datos de una factura ya emitida, y hay que recordar que el programa no lo permite porque es un requisito de la normativa. Otros preguntan si tienen que adherirse a Verifactu o qué certificado necesitan para autorizar el envío de las facturas. Estas preguntas muestran que la adaptación no es sólo técnica, sino también un cambio en la manera de trabajar diaria dentro de la empresa.

El lado positivo de la adaptación

Este periodo tiene un lado positivo: “está sirviendo para que las empresas se acostumbren a la práctica real con un programa que las obliga a cumplir la ley. Pasadas un par de semanas, las que utilizan programas básicos ya están adaptadas y tranquilas. La automatización y la integración entre canales evitan duplicidades, errores manuales y pérdidas de tiempo. Eso se nota inmediatamente.”

Colaboración emprendida-asesores

Con la fecha límite a la vista, hay que destacar el papel de los asesores, que también son en este momento proveedores de la solución. La colaboración entre empresas y asesores es un tándem tecnológico muy provechoso para empresas y autónomos.