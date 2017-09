Acte pel 'sí' a Vielha malgrat el veto de l’ajuntament

El consistori d'Unitat d’Aran havia rebutjat autoritzar l’ocupació de la via pública

El Passeig dera Llibertat de Vielha ha estat escenari aquest migdia d’un acte de campanya del referèndum de l’1-O a favor del 'sí' malgrat el veto de l’ajuntament. S’ha celebrat dies després que l’equip de govern d’Unitat d’Aran (UA, partit federat amb el PSC) denegués als organitzadors l’aurorización per ocupar la via pública i per disposar d’una connexió elèctrica per a la megafonia.

L’acte ha comptat amb la participació de la diputada en el Parlament de la CUP per Lleida Mireia Boya; de Julián Fernández en representació de Podem Aran; i d’Emili Medan, alcalde de Les. Medan és l’únic primer edil d’UA que ha cedit locals municipals per instal·lar urnes, davant la negativa de la resta de consistoris governats per aquest partit: Vielha, Bossòst, Bausen i Canejan. També l’ha rebutjat Naut Aran, on governa CDA, partit vinculat a PDeCAT.