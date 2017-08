Google celebra el 44 aniversari del hip-hop i ensenya a 'punxar' discos

Google celebra aquest divendres amb un "doodle" el 44 aniversari del naixement del hip-hop de la mà del jamaicà DJ Kool Herc, en el qual els internautes poden conèixer la història d’aquest moviment cultural i també aprendre a "punxar" discos. El "doodle" commemoratiu és un grafiti, derivació plàstica d’aquesta subcultura, de l’artista Cey Adams, en què les "o" del nom del cercador es converteixen en dos plats de música amb què els usuaris poden aprendre a fer els seus propis "mixs" i "beats", segons apunta Google al seu perfil de Twitter.L’11 d’agost del 1973, DJ Kool Herc, de 18 anys, va revolucionar la música al Bronx de Nova York quan va decidir punxar en una festa, amb dos tocadiscs, només les parts instrumentals de les cançons o els "breaks" -els moments en què notava que la gent es divertia més- en lloc dels temes complets.Des d’aleshores va ser considerat com el "pare" del hip-hop, encara que el protagonista i "tutor" del "doodle" commemoratiu és, tanmateix, Fab 5 Freddy, raper, artista visual, cineasta i pioner també d’aquest moviment. Així, Fab 5 Freddy fa de mestre de cerimònies explicant la història del corrent, donant pas després a un "tutorial" en el qual es poden "punxar" els discos amb una base musical.El joc es divideix en deu "objectius" i, en anar desbloquejant-los una vegada es vagin superant, es revela a un personatge emblemàtic del hip-hop com Grand Wizzard Theodore, el "mag del scratch". Google també repassa en el seu homenatge àlbums emblemàtics del gènere, com "Between the Sheets", d’Isley Brothers; "Suzie Thundertussy", de Junie Morrison o "Darkest Light", de The Lafayette Afro Rock Band.