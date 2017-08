Guy Ritchie reinventa el mite del rei Artur en una pel·lícula "sorprenent"

efe Actualitzada 11/08/2017 a les 12:59

'Rey Arturo: La Leyenda de Excálibur ' arriba aquest divendres a la cartellera

"Rey Arturo: La Leyenda de Excálibur" és la nova pel·lícula de l’aclamat director de cinema britànic Guy Ritchie, un llargmetratge amb què pretén "sorprendre" el públic per la seua frescor i el seu "ritme inesperat". Ritchie va conversar amb EFE a Londres, on va comptar que es va decidir a fer una nova versió del conegut i moltes vegades explicat mite del rei Artur perquè va pensar que podia plasmar una cosa "nova". "Vaig voler fer-la de la manera més desafiadora i creativa que pogués", va reconèixer, una cosa que el públic podrà comprovar a partir d'aquest divendres, quan s’estrena a Espanya.



La pel·lícula narra la història d’Artur (Charlie Hunnam), un jove 'murri' criat als carrers de Londonium, actual Londres, que després d’aconseguir alliberar l’espasa d’Excálibur de la pedra en la qual es trobava retinguda ha d’aprendre a controlar els seus poders per enfrontar-se al seu oncle Vortigern (Jude Law) i arrabassar-lo el tron usurpat al seu pare.



Es tracta de la primera pel·lícula de la qual s’espera sigui una saga de fins a sis films que expliquin tota la Llegenda Artúrica i, segons va explicar Ritchie, és per això que en aquesta ha volgut descriure només una petita part de la història i no ha inclòs en la trama central alguns personatges gaire coneguts com el mag Merlín. "Si arribo a explicar una mica més la gent s’anava a confondre, em va semblar bona idea tenir personatges icònics a la perifèria, si no, hauria estat massa", va puntualitzar.



A més, el cineasta, de 48 anys, no va descartar dirigir les pròximes entregues i va reconèixer no tenir por que l’encasellessin: "no em preocupa que m’encasellin si faig totes les pel·lícules, el que vull fer és treballs frescos i creatius", va manifestar.



Ritchie va declarar que va decidir comptar amb l’actor Charlie Hunnam (conegut per protagonitzar la sèrie "Fills de l’Anarquia") per interpretar a Arturo perquè estava "molt emocionat amb fer el paper" i perquè va trobar que es movien "en la mateixa ona".

Una "ona" en la qual també va assegurar que es trobava l’exfutbolista David Beckham, malgrat les crítiques que han envoltat el seu petit cameo al film.