Sixena esperarà a la tardor per realitzar noves accions a Catalunya per no coincidir amb l'1-0

REDACCIÓ Actualitzada 23/08/2017 a les 18:53

La plataforma 'Sixena Sí' diu que així pretén evitar "la manipulació política que realitzaria la Generalitat"

© Les tres caixes sepulcrals procedents del monestir de Sixena són algunes de les peces reclamades. SEGRE

La Plataforma 'Sixena Sí' esperarà fins a la tardor per dur a terme noves actuacions després que la Generalitat va decidir no lliurar les peces d'art del Museu de Lleida davant l'ultimàtum de la jutgessa d'Osca el passat juliol. Segons explica en un comunicat, la plataforma ha decidit ajornar nous actes de protesta a Catalunya un cop hagi passat l'1-O per evitar "la segura manipulació política que realitzaria la Generalitat per als seus propis interessos independentistes".



L'entitat també ha acordat constituir l'Associació Plataforma Sixena Sí per dotar-se de personalitat jurídica i, "si no es produeix l'entrega dels béns del Museu de Lleida durant els pròxims mesos i persisteix el desacatament", organitzar una marxa a peu des del monestir de Sixena fins al Museu de Lleida per a "convèncer a la societat civil catalana de la injustícia d'aquest desacatament de la Generalitat".



D'altra banda, la plataforma demanarà la Justícia d'Aragó més accions per aconseguir l'entrega de les peces d'art.